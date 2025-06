Titular da zaga, Willian Machado valoriza bom momento no Ceará: "Oportunidade da minha carreira"

Foto: FCO FONTENELE Willian Machado é nome de confiança de Léo Condé

Goleiro nas quadras e zagueiro no campo na época de juventude, Willian Machado sabia desde cedo que tinha vocação para defender. O catarinense nascido em Meleiro revezava-se nas posições da retaguarda até optar pelo futebol e virar zagueiro — também faz as vezes de lateral-esquerdo. Rodou entre Sul e Nordeste até chegar ao Ceará, na segunda passagem por Fortaleza, o que considera a "oportunidade da carreira", aos 28 anos.

O camisa 23 do Vovô se dividia entre futsal e futebol até os 16 anos, quando foi para o Criciúma-SC e se fixou como zagueiro, também jogando na lateral em alguns momentos. De lá, rodou por Fluminense do Itaum-SC, Brasil de Pelotas-RS, Maringá-PR e Foz do Iguaçu-PR. Em 2020, então, surgiu a primeira chance no futebol cearense: foi contratado pelo Ferroviário para disputar Estadual e Série C.

"Aquela foi a minha primeira experiência no Nordeste, aqui no Ferroviário, então foi uma mudança muito brusca para a minha carreira. Mas também aproveitei ao máximo para conhecer a cidade, a cultura", relembra Willian, em entrevista ao Esportes O POVO.

Do Tubarão da Barra, rumou para o Botafogo-PB. Depois de duas temporadas no Nordeste, voltou ao Sul para vestir a camisa do Operário-PR, onde ficou por três anos. O bom desempenho na Série B de 2024 atraiu atenção no mercado da bola, e Willian Machado escolheu o Ceará, que acabara de retornar à elite do Brasileirão.

"É um clube que eu já conhecia e que eu sabia que fazendo um bom trabalho aqui, seria muito valioso para a minha carreira. Valorizaria muito mais ainda a minha carreira", explica. "Eu sei o tamanho que tem o Ceará para a minha carreira. Quando vim para cá, eu sabia que era a oportunidade maior da minha carreira", reforça o defensor.

Depois de esperar oportunidades no começo do ano, o zagueiro abraçou a vaga e se tornou titular ao lado de Marllon, com 24 jogos disputados. A segurança e a qualidade com a bola nos pés deixam o jogador em destaque tanto no próprio time quanto no cenário nacional. "Eu tinha muita confiança no meu trabalho, no trabalho do Ceará, da comissão técnica, acho que casou muito bem, por isso estamos tendo bons resultados", pontua.

Apesar disso, o camisa 23 alvinegro evita pensar em eventuais investidas de outros clubes e pondera que não pode "estar pensando no futuro se não fizer bem hoje", mas tem o olhar adiante para as metas do clube no segundo semestre de 2025: chegar à final da Copa do Nordeste, em busca do tetracampeonato, e assegurar a permanência na Série A, com possibilidade de "galgar algo a mais".

Para isso, o trabalho longevo de Léo Condé é um trunfo importante. Willian Machado revela ter estudado as características de outros zagueiros que defenderam o Vovô em 2024, especialmente David Ricardo, ressalta a solidez defensiva do time e valoriza a gestão de grupo do treinador.

"Ele (Léo Condé) é um cara que consegue lidar bem com todas as situações. Quando tem que cobrar, ele cobra, quando tem que falar um pouco mais forte... Mas ele é um cara também que sabe abraçar, orientar. E isso que tem sido uma virtude de trabalho dele, saber controlar o ambiente, além de, dentro de campo, também ser um cara que entende muito de futebol, tanto ele como a comissão técnica. O treinador hoje tem que saber gerir um grupo muito bem, e isso o Léo sabe fazer", elogia o zagueiro.