Um brasileiro entre os 8 melhores

Foto: Vitor Silva/Botafogo Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelo Mundial de Clubes, em busca de vaga nas quartas de final.

Um dos duelos mais disputados da história recente do esporte brasileiro alcançará neste sábado, 28, o nível mais elevado do futebol mundial.

Quando a bola rolar para Palmeiras e Botafogo, às 13 horas (de Fortaleza), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, as equipes de Abel Ferreira e Renato Paiva não irão em buscar de um título nacional ou mesmo continental, como buscam nos últimos anos. O objetivo é se tornar o primeiro brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Se os embates recentes forem uma prévia do que poderá ser o jogo entre Alviverde e Glorioso em solo norte-americano, emoção não vai faltar, já que, nas duas temporadas mais recentes, os dois clubes tiveram um equilibrado histórico de embates por taças.

Em 2023, quando o Botafogo via o início de uma vantagem de 13 pontos ruir na Série A, o Palmeiras apareceu para tomar o protagonismo do campeonato e a taça de campeão com uma vitória por 4 a 3, no estádio Nilton Santos. No ano seguinte, o Alvinegro de General Severiano conseguiu a volta por cima com os títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão, superando o Verdão em jogos cruciais em ambos os campeonatos — que contaram com bola na trave no último lance e gol marcado por um antagonista da virada do ano anterior.

A expectativa de ambos os times é manter o alto nível, e não apenas pela rivalidade que tem sido acentuada, pela valorização do embate, ou até pela marca de alcançar uma vaga entre os oito melhores do mundo. A ansiedade também pode ser medida em cifras milionárias, pois classificação renderá mais 13,1 milhões de dólares — aproximadamente R$ 71 milhões — aos cofres do time classificado.

Para alcançar esse feito, cada time possui seus próprios percalços. O Palmeiras não poderá contar com o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão muscular no início do empate diante do Inter Miami e precisará de 15 dias para realizar tratamento, o que o tira da competição. O grupo comandado por Abel Ferreira poderá ter, no entanto, o retorno de Aníbal Moreno, que se recuperou de um edema na coxa.

As dúvidas do conjunto palmeirense estão principalmente no ataque, já que o treinador português não sinalizou, até o treino de apronto, se escalará Vitor Roque ou Flaco López ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

Do lado do Botafogo, o principal desfalque será o do volante Gregore, que cumprirá suspensão após tomar o segundo cartão amarelo nos últimos minutos do revés diante do Atlético de Madrid. Diante de sua ausência, Renato Paiva deverá escalar um meio de campo com Marlon Freitas e Allan como dupla de volantes. Há ainda a dúvida sobre a escalação do jovem zagueiro Jair, que só participou de uma parte do treino de apronto, mas uma possível ausência só será confirmada pelo clube com a divulgação da escalação para o jogo.

Assim sendo, a principal mudança do Glorioso será tática, aplicando algo que tem sido constantemente adotado pelo treinador: Cuiabano deverá ser titular, cumprindo um papel mais ofensivo, deixando Alex Telles na lateral, com funções mais defensivas pelo lado esquerdo.

O vencedor entre Palmeiras e Botafogo enfrentará o melhor entre Benfica e Chelsea. As equipes europeias se enfrentam também neste sábado, 28, mas às 17 horas, no estádio Bank of America, em Charlotte, nos Estados Unidos.