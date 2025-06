Bortoleto festeja melhor posição no grid e prevê briga por pontos na Áustria: "Vamos para cima"

Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP Bortoleto larga em oitavo no GP da Áustria

Gabriel Bortoleto colocou a Sauber na terceira parte do treino classificatório da Fórmula 1 pela primeira vez na temporada, neste sábado, e festejou a oitava posição no grid de largada do GP da Áustria, que será realizado neste domingo, às 10 horas (horário de Fortaleza).

"Primeiro, tenho de ser grato porque estou no Q3 (do treino classificatório), é importante ser grato pelas conquistas que a gente alcança", comentou Bortoleto em entrevista à Band após a sessão. "Estou muito feliz, é a primeira vez que chego ao Q3, não sabia o ajuste exato do carro, se mudava alguma coisa, mas decidi manter como estava e deu tudo certo."

"O ritmo tem sido muito bom e o resultado reflete a nossa velocidade do fim de semana. A equipe fez ótimo trabalho e me colocou nas posições corretas na classificação. Conseguimos ótimo resultado e vamos para cima", acrescentou o brasileiro.

Em busca de seus primeiros pontos na categoria, Gabriel Bortoleto prevê uma disputa acirrada no circuito de Spielberg neste domingo, mas acredita que poderá sair do "zero" no Mundial de pilotos. E mira até melhorar sua posição em relação à do grid

"A corrida é longa, depende de muitas coisas e sabemos que precisamos dar um passo à frente com o nosso carro, mas, quem sabe, com o 'upgrade' que trouxemos, o carro não melhore na corrida para tentar se manter por ali?", projetou, prevendo dificuldades em segurar Kimi Antonelli, que largará em nono, mas confiante em superar Liam Lawson, o sexto no grid.

"Não vejo carros muito mais fortes atrás, diferentemente da última prova. A Mercedes é um carro bom de corrida e vou fazer o máximo para mantê-la atrás, além de tentar ganhar uma posição, talvez a do Lawson, que está em sexto", analisou o brasileiro.

Para alcançar o Q3, Bortoleto registrou 1min4s846, apenas 0s436 atrás da McLaren de Lando Norris, nos segundos finais do Q2, terminando a atividade em quinto lugar. "Senti que as duas últimas curvas no Q2 foram absurdas, não sabia de quanto precisava para entrar no Q3, mas sabia que seria uma volta perfeita para conseguir entrar no Q3", explicou. "Coloquei o carro no limite, quase escapei, ainda desci o pescoço para tentar ter menos atrito na reta e fechei a volta, vi que estava em quinto e falei: 'Muito bom'."

Apesar de não conseguir repetir o desempenho na sessão final, Bortoleto saiu satisfeito. "A volta no Q3 poderia ter sido melhor, mas acho que fiquei dois décimos atrás do Verstappen, então não sei se conseguiria ser mais rápido que aquilo."