Ferroviário empata com Treze e mantém invencibilidade em casa; Iguatu é derrotado pelo Altos

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC O Ferrão retornou ao G4 de seu grupo

O Ferroviário empatou com o Treze, mantendo sua invencibilidade no estádio Presidente Vargas e retornando ao G4 do grupo A3 da Série D. A partida ocorreu na tarde deste sábado, 28, e terminou com o placar de 1 a 1, com gols de Ciel pelo Ferroviário e Guilherme Lucena pelo Treze.

O duelo marcou o primeiro empate de ambas as equipes na edição 2025 do certame nacional.

Sem vencer há quatro partidas, o Treze se lançou ao ataque desde os minutos iniciais do jogo e fez forte pressão à equipe coral. Logo no primeiro ataque, o time paraibano conseguiu um escanteio, que não foi bem aproveitado na sequência.

Por mais que tivesse mais posse de bola, o Galo da Borborema tinha muita dificuldade de jogar pelo corredor central e focou seus ataques pela ala direita do campo.

Os donos da casa não contavam com Gharib, armador titular do Coral que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A ausência do meio-campista impactou na saída de bola. O primeiro ataque do Tubarão aconteceu somente aos 10 minutos de duelo.

Na segunda vez que a equipe da Barra conseguiu um contra-ataque, Felipe Cruz sofreu contato dentro da área e foi assinalado o pênalti. Capitão do Ferrão e referência técnica, Ciel foi para a bola e tirou o zero do placar aos 16 minutos.

Mesmo com o gol, a postura defensiva dos donos da casa foi mantida e o Treze até chegou a empatar a partida na reta final do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Na segunda etapa, o jogo ficou equilibrado, com o Ferroviário tendo chances claras nos primeiros lances. Entretanto, a posse de bola era do Treze. Aos 19 minutos, os mandantes cometeram penalidade máxima e Guilherme Lucena deixou tudo igual no marcador.

Após sofrer o gol, Tiago Zorro colocou em campo Kiuan e Bryan para aumentar o volume ofensivo. Os suplentes demoraram a surtir o efeito necessário, com o Ferrão se tornando uma equipe mais agressiva após os 30 minutos da segunda etapa e contando, em partes, com o cansaço do adversário.

Embora tenha crescido no duelo, o Tubarão da Barra não conseguiu uma chance clara para desempatar a partida e, sob muita chuva, somou apenas um ponto contra o Treze.

Iguatu perde para o Altos e sai do G4 do Grupo A2



O Iguatu foi derrotado por 2 a 1 pelo Altos na tarde deste sábado, 28, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Os gols dos piauienses foram marcados por Junior Mandacaru aos 38 do primeiro tempo e 20 do segundo; o tento cearense foi anotado por Otacílio Marcos aos 23 da segunda etapa.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Azulão, que saiu da zona de classificação do mata-mata. O Altos, por sua vez, ampliou sua liderança no mesmo grupo. O Iguatu entra em campo novamente no domingo, 6, às 16 horas, contra Parnahyba(PI), em Parnaíba(PI).