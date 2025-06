Morre Luiz Vilanova, ex-árbitro ícone do futebol cearense

Foto: Reprodução/FCF Ex-árbitro, Luiz Vilanova faleceu aos 81 anos

Importante nome do futebol cearense, o ex-jogador e ex-árbitro Luiz Vieira Vilanova faleceu neste sábado, 28, aos 81 anos. Vilanova enfrentava problemas de saúde e se recuperava de uma cirurgia no fêmur.

Natural de Fortaleza, Vilanova começou sua trajetória no esporte como jogador e passou por clubes como Nacional, Usina Ceará, América, Santa Cruz e Ferroviário. Ele foi campeão cearense com o América, em 1966, e bicampeão pernambucano com o Santa Cruz, em 1969 e 1970.

Ao se aposentar, Vilanova especializou-se em arbitragem de futebol e passou a atuar em diversos jogos, inclusive finais do Campeonato Cearense. Enquanto árbitro, ele chegou a apitar um amistoso entre Brasil e Estados Unidos ocorrido na Arena Castelão, em 1992.

No comando de campo, Vilanova tornou-se um dos principais nomes da arbitragem cearense, inspirando a formação de novos profissionais. Dentre eles, seu próprio filho, Luiz César Magalhães, que também tornou-se árbitro de futebol.

Paulo Silvio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (CA-FCF), falou ao Esportes O POVO sobre o legado deixado por Vilanova ao futebol alencarino.

“Vilanova é um baluarte da arbitragem. Ele ensinou a muitos como ter personalidade para conduzir um jogo. Ele era autêntico, tinha um jeito único. Contribuiu muito para o futebol cearense, como jogador, árbitro, delegado da Federação e principalmente como uma pessoa que sempre torceu por todos na arbitragem. Tive a honra de trabalhar com ele e cada jogo era um aprendizado”, disse Paulo Silvio.

Em homenagem a Luiz Vilanova, a FCF anunciou que a bandeira da entidade permanecerá hasteada a meio mastro durante três dias. Além disso, será realizado um minuto de silêncio em sua memória antes dos jogos envolvendo equipes cearenses neste período.

Clubes cearenses lamentam

Principais equipes do Estado, Ceará e Fortaleza publicaram notas de pesar lamentando o falecimento de Vilanova e prestando apoio aos amigos e familiares.

“O Time do Povo, em nome de sua Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, estima suas condolências à família de Luiz Vieira Vilanova e deseja força neste momento de dor”, disse o Ceará em nota.

“Aos familiares, amigos e admiradores de Vilanova, o Fortaleza deseja um mais sincero abraço e muita força neste momento de dor”, declarou o Fortaleza.