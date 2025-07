Bia Haddad Maia e João Fonseca estreiam com vitórias em Wimbledon

Foto: Montagem sobre fotos de Martin KEEP / AFP e GLYN KIRK/ AFP Ambos os tenistas venceram sem perder sets

Os brasileiros João Fonseca e Beatriz Haddad Maia venceram as respectivas estreias em Wimbledon e avançaram para a segunda fase do torneio inglês. Na manhã desta segunda-feira, 30, o prodígio carioca venceu o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6, enquanto a número 1 do Brasil superou a eslovaca Rebecca Sramkova por 2 sets a 0 e parciais de 7/6 e 6/4.

Fonseca, atual 57º no ranking, venceu Fearnley, 51º, pela terceira vez na temporada. Desta vez, porém, ele "pediu desculpas" por eliminar um britânico em plena grama de Wimbledon.

"A vitória significa muito, é muito especial. Sempre foi meu Grand Slam favorito, desde a minha infância. Peço desculpas por ter vencido um britânico, mas obrigado pelo apoio, obrigado por respeitarem o tênis hoje. Jacob é um grande jogador e não vejo a hora de enfrentá-lo de novo", afirmou o tenista, que conquistou a primeira vitória da carreira em Wimbledon.

Com o triunfo, o carioca de 18 anos deve aparecer pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores do mundo. Na parcial atual, ele é o 47º. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o norte-americano Jenson Brooksby, número 101 do ranking, mas que chegou a ser 33º em 2022. O rival foi finalista no ATP de Eastbourne, no qual foi derrotado pelo compatriota Taylor Fritz, tamém algoz de Fonseca. Na estreia, o adversário derrotou o neerlandês Tallon Griekspoor, cabeça-de-chave 31 de Wimbledon. A partida será na quarta-feira, 2 de julho, em horário ainda indefinido.

O duelo entre o brasileiro e o britânico começou equilibrado, com a primeira quebra de saque do carioca acontecendo no game que definiu a partida, em um jogo de parciais 6/4. O segundo set teve maior dominância de Fonseca, quebrando o saque já no segundo serviço e garantindo o dois a zero com parcial de 6/1.

No terceiro e decisivo set, Feanrley teve um set-point após abrir 5 a 4, mas, João Fonseca evitou o serviço de Fearnley e igualou em cinco games para cada. Ambos confirmaram seus serviços e o jogo foi ao tie-break. O tenista brasileiro chegou a ficar três pontos atrás no desempate, mas encaixou quatro pontos seguidos, com dois aces consecutivos e venceu por 7 a 5.



Beatriz Haddad Maia também teve um duelo equilibrado em sua estreia, como se espera do duelo da 20ª do ranking da WTA (Bia) contra a 34ª (Sramkova). O primeiro set foi disputado ponto a ponto, sendo decidido no tie-break. No segundo, a partida seguiu parelha, com quebras de saque para ambos os lados. No oitavo game, a brasileira conseguiu se impor e garantiu a vitória sobre a adversária.



Na próxima fase, marcada para a quarta-feira, Bia vai encarar a húngara Dalma Gálfi, 110 do mundo. A europeia eliminou a britânica Harriet Dart por 2 sets a 1 (3-6, 6-3 e 7-5) na estreia. (Com André Bloc)