Cano e Hércules marcam, Fluminense segura Inter de Milão e avança às quartas do Mundial

Foto: Paul Ellis/AFP Hércules marcou o segundo gol do Fluminense diante da Inter de Milão, no Mundial de Clubes.

O Brasil terá dois representantes nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Fluminense venceu a Inter de Milão, vice-campeã europeia, e se junta ao Palmeiras na lista de agremiações "vivas" no mata-mata do maior torneio de times do Globo. Com garra, o Tricolor das Laranjeiras fez 2 a 0 no rival italiano, na tarde desta segunda-feira, 30, no estádio Bank of America, em Charlotte, nos Estados Unidos.

O gols marcados pelo grupo comandado por Renato Gaúcho saíram dos pés do artilheiro Germán Cano, aos 2 minutos do primeiro tempo, e de Hércules, ex-Fortaleza, nos acréscimos da segunda etapa. A partida foi marcada principalmente pelo ímpeto do clube carioca em segurar a equipe vice-campeã da Champions League.

O duelo entre Inter de Milão foi desenhado desde a escalação, com um 3-5-2 do Tricolor das Laranjeiras contra um protocolar 4-4-2 do time europeu. Nenhum torcedor do time carioca — nem o mais otimista — esperava, no entanto, que a partida fosse se desenhar tão cedo de forma favorável ao time brasileiro.

Ofensivo nos primeiros momentos, o Fluminense conseguiu balançar as redes quando o relógio marcava apenas dois minutos. No lance, Arias tentou um cruzamento para Cano, e Bastoni acabou desviando de forma que a bola caísse no pé do artilheiro tricolor, que, livre, estufou as redes de Sommer.

Com a vantagem, o grupo comandado por Renato Gaúcho acabou tendo de acompanhar uma pressão feita pela equipe italiana em boa parte do jogo, principalmente com Dumfries, Thuram e Lautaro Martínez. O grupo italiano tentou com bolas no alto, pelas laterais e até mesmo infiltrações pelo meio, mas o batalhão defensivo tricolor — formado pelo trio de zagueiros (Ignácio, Thiago Silva e Freytes) e pelos laterais (Samuel Xavier e Renê) —, fez com que o Fábio terminasse o primeiro tempo com poucas defesas difíceis.

O Fluminense até mesmo teve novas chances de marcar um novo gol em contra-ataques. Aos 29 minutos, com uma boa finalização de Arias em que a bola ainda acabou sobrando na entrada da pequena área para Samuel Xavier, mas o lateral mandou para fora; e também aos 39, quando Ignácio chegou a balançar as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Deste modo, o Tricolor das Laranjeiras foi para o intervalo com a vantagem mínima.

A margem foi levada como uma parte boa do regulamento no segundo tempo. O enredo do jogo seguiu com a maior posse de bola para a Inter, mas o Fluminense, com o triunfo parcial, se sentiu mais livre para arriscar com Cano e também com Arias, que exigiu boas defesas de Sommer nos primeiros minutos.

A Inter não ficou para trás e, com uma mudança em cada setor do campo, seguiu na pressão. Sucic e Lautaro Martínez foram os que mais assustaram a meta de Fábio, exigindo mais do veterano goleiro tricolor que no primeiro tempo. O centroavante argentino chegou a colocar uma bola na trave, mas o Flu lutou fez esforço grande — talvez hercúleo — pela classificação e foi premiado nos minutos finais com mais um tento.

Nos acréscimos, o volante Hércules foi letal para Sommer ao dominar, invadir a área e chutar de esquerdo no canto para deixar qualquer torcedor tricolor carioca "louco da cabeça".

O Tricolor das Laranjeiras agora irá jogar nas quartas de final contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, que venceu o inglês Manchester City por 4 a 3, com direito a prorrogação com três gols. A vaga na semifinal será decidita na próxima sexta-feira, 4, às 16 horas, no estádio Camping World, na Flórida, nos Estados Unidos.

Inter de Milão x Fluminense - ficha técnica

Inter de Milão

4-4-2: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto), Dimarco; Asllani (Sucic), Barella, Mkhitaryan (Carboni); Dumfries (Luis Henrique), Thuram (S. Esposito) e Lautaro Martínez. Téc: Cristian Chivu.

Fluminense

3-5-2: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima), Renê; Arias e Cano (Everaldo). Téc: Renato Gaúcho.

Local: Estádio Bank of America, na Carolina do Norte (EUA)

Data: 30/6/2025

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Henry Pupiro (El Salvador)

Gol: Cano (2/1°T), Hércules (47/2°T)

Cartões amarelos: Asllani, Bastoni (INT); Cano, Freytes, Renê, Renato Gaúcho, Thiago Santos (FLU).