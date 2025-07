Fortaleza oficializa a contratação do atacante argentino Herrera por R$ 13 milhões

Foto: Divulgação/ Fortaleza EC O atacante José Herrera, de 22 anos, firmou vínculo contratual com o Fortaleza até 2030

O Fortaleza oficializou, na noite desta segunda-feira, 30, a contratação do atacante José Maria Herrera, de 22 anos. O Leão desembolsou US$ 2,4 milhões (equivalentes a R$ 13 milhões, na cotação atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Argentinos Juniors, ex-clube dele.

A temporada de 2025 tem sido a melhor de José “Tucu” Herrera com a camisa do Bicho Vermelho, único time em que atuou profissionalmente na carreira. Em 19 jogos neste ano, ele balançou as redes em cinco oportunidades e contribuiu com duas assistências. Ao todo, o atacante soma 91 jogos pelo antigo clube dele e passou por todas as categorias de base da seleção argentina.

Herrera é um ponta-direita canhoto que tem, por característica a boa finalização de fora da área. Com a aquisição do atleta, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganha mais uma opção para o setor ofensivo, que vinha sendo um problema antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes.

Por atuar preferencialmente pelo lado direito, Herrera terá a concorrência de jogadores como Marinho e Yago Pikachu. Vale ressaltar, entretanto, que o atacante também pode atuar pela esquerda, onde o elenco possui, atualmente, Breno Lopes e Allanzinho como opções — além de Moisés, que está em recuperação de lesão.

Reforço do Fortaleza, o atacante José Herrera deve chegar no CT Alcides Santos nesta semana. Segundo apuração do Esportes O POVO, o Tricolor liberou o atleta para passar o fim de semana em Tucumán, na Argentina, com sua família. Por esse motivo, deve embarcar para a capital cearense até esta terça-feira, 1º de julho.