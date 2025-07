Real Madrid pega Juventus por vaga nas quartas do Mundial; Dortmund encara Monterrey

Foto: FRANCK FIFE / AFP Vini Júnior é esperança de gols do Real Madrid

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes chegam ao fim hoje, com três clubes europeus e uma surpresa mexicana em ação. Às 16 horas (de Fortaleza), no estádio Hard Rock, em Miami (EUA), o gigante Real Madrid encara a Juventus; mais tarde, a partir das 22 horas (de Fortaleza), no estádio Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta, Borussia Dortmund e Monterrey medem forças.

O primeiro embate do dia opõe duas equipes tradicionais do Velho Continente, em status diferentes na competição. Os espanhóis, agora sob comando do técnico Xabi Alonso, começaram empatando com o saudita Al-Hilal (1 a 1), mostraram evolução do trabalho e bateram o mexicano Pachuca (3 a 1) e o austríaco RB Salzburg (3 a 0), fechando a primeira fase na liderança do Grupo H.

Já o time italiano, na chave G, não teve dificuldades contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e nem contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, aplicando duas goleadas: 5 a 0 e 4 a 1, respectivamente. O choque de realidade veio diante do poderoso Manchester City: derrota por 5 a 2 para os ingleses, ficando na segunda posição do grupo.

O Real Madrid, com uma equipe jovem — o time titular contra o Salzburg tinha média de 24,8 anos —, tem Vinicius Júnior, Bellingham e Arda Güler como destaques no setor ofensivo, além do experiente Courtois na meta. As baixas, porém, são muitas: Carvajal, Camavinga, Alaba, Mendy e os brasileiros Endrick e Éder Militão, todos sob os cuidados do departamento médico, em recuperação de lesões.

O técnico Igor Tudor não tem desfalques para escalar a Juventus e deve usar força máxima, também com uma escalação que tem média de idade jovem (25,9 anos). O sérvio Vlahovic é a principal esperança de gols da equipe de Turim — já balançou as redes duas vezes em três jogos no Mundial. Os brasileiros Bremer e Douglas Luiz são opções no banco de reservas dos italianos.

O vencedor de Real Madrid x Juventus terá pela frente nas quartas de final o ganhador do outro duelo do dia, entre Borussia Dortmund e Monterrey. Alemães e mexicanos ainda estão invictos na competição e buscam avançar no mata-mata com mescla de juventude e experiência.

O Dortmund terminou a primeira fase na liderança do Grupo F — o mesmo do Fluminense. Empatou na estreia diante dos cariocas (0 a 0) e depois bateu Mamelodi Sundowns (4 a 3), da África do Sul, e Ulsan HD (1 a 0), da Coreia do Sul. A equipe de Niko Kovac, que tem o lateral-direito brasileiro Yan Couto como titular, conta com um trio ofensivo formado por Jobe Bellingham — irmão do craque do Real Madrid —, Guirassy e Adeyemi.

O Monterrey, por sua vez, disputava classificação na chave E com Inter de Milão e River Plate e conseguiu levar a melhor sobre o gigante argentino, ficando atrás apenas dos italianos. O time do veterano Sergio Ramos empatou os dois primeiros jogos justamente contra os europeus (1 a 1) e os sul-americanos (0 a 0) e garantiu vaga nas oitavas ao golear o Urawa Reds, do Japão, por 4 a 0.

Além do zagueiro espanhol, a equipe comandada por Domènec Torrent, ex-Flamengo, tem outros nomes conhecidos, como o goleiro Andrada, ex-Boca Juniors, e o meia Lucas Ocampos, com longa trajetória no futebol europeu, ambos argentinos. O artilheiro é o mexicano Germán Berterame, que marcou duas vezes em três confrontos no Mundial.

Os classificados dos jogos de hoje vão se enfrentar no próximo sábado, 5, às 17 horas (de Fortaleza), no MetLife Stadium, em Nova York, pelas quartas de final. O outro embate desta chave será entre PSG e Bayern de Munique, às 13 horas (de Fortaleza) de sábado, em Atlanta.