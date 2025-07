Balanço do semestre, Vojvoda e elenco: Marcelo Paz detalha momento do Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

Encerrado o primeiro semestre de 2025, Marcelo Paz fez um balanço do desempenho do Fortaleza, detalhou a conversa que ratificou a permanência de Juan Pablo Vojvoda como técnico do time e garantiu que o processo de reformulação do elenco ainda está em andamento, com previsão de mais chegadas e saídas. O CEO da SAF do Leão deu entrevista exclusiva ao programa "Esportes do Povo", da rádio O POVO CBN, ontem.

Nos primeiros seis meses da temporada, o Tricolor foi vice-campeão cearense, caiu na terceira fase da Copa do Brasil, avançou às quartas de final da Copa do Nordeste, conseguiu classificação para o mata-mata da Libertadores e ficou na zona de rebaixamento da Série A antes da pausa para o Mundial de Clubes. A equipe acumulou más atuações e tropeços diante de adversários mais frágeis.

"Se a gente mantém um elenco, mantém o treinador, traz novos jogadores, mantém salário em dia, melhora logística, a gente acreditava que isso seria corrigido, porque tudo estava sendo feito conforme o manual", explicou o dirigente. "Não quero caracterizar como lentidão, mas foi a crença de que o que a gente estava fazendo era o que se imaginava e que, em algum momento, essa chave ia virar. Não virou, agora a gente está fazendo algumas mudanças", completou.

As mudanças passam pelo próprio departamento de futebol, com as voltas do diretor Sérgio Papellin e do analista de desempenho Henrique Bittencourt, e pelo próprio elenco. Titi, Pol Fernández, Felipe Jonatan e Pedro Augusto já deixaram o Pici, enquanto Matheus Pereira e Jose Herrera chegaram. Dylan Borrero e Luquinhas também devem ser negociados pelo clube, e novas peças chegarão. Marcelo Paz confirmou interesse no centroavante paraguaio Adam Bareiro, do River Plate-ARG.

"Às vezes, a ansiedade de quem quer uma decisão mais rápida não combina com o mundo real, em que você tem que tomar ações responsáveis, pensando nas pessoas, no caixa do clube, nos passos que têm que ser dados de forma correta", ponderou o CEO.

Diante de um primeiro semestre com "pouca coisa para se salvar do ponto de vista esportivo, de resultado e de atuação", na avaliação de Paz, o trabalho da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda foi avaliado, e o dirigente optou pela permanência. "Eu tenho (culpa), o Vojvoda tem, os jogadores têm, as pessoas que estão lá têm responsabilidade. Nem é culpa só de um ou só de outro, nem mais de um ou mais de outro. É todo mundo", iniciou.

"O Vojvoda é um grande profissional e, sim, tomei a decisão de permanência dele. Tomei essa decisão porque cabe a mim isso, com a função que eu tenho, mas converso no departamento de futebol, no Conselho de Administração (da SAF), escuto, pondero, mas tem um respeito pela decisão que é tomada. E a decisão tem ônus e bônus", emendou, reforçando o comunicado que foi divulgado pelo clube à época.

Marcelo Paz revelou a conversa que teve com o treinador argentino dias depois da derrota para o Santos, quando os ânimos já estavam mais calmos, em que ambos reafirmaram o compromisso de dar sequência ao trabalho para buscar uma reação no Brasileirão. O diálogo também teve discussão sobre quais mudanças seriam necessárias para o trabalho evoluir.

"Eu fiz uma chamada de vídeo com ele. 'Professor, quero olhar para você'. 'E aí, como está?'. 'Estou bem. Magoado com os resultados, mas estamos firmes'. 'Estamos firmes?', 'estamos firmes'. Então, vamos em frente", relatou o CEO, que pediu apoio da torcida também ao grupo de jogadores.

Durante quase uma hora de entrevista, Paz também vibrou com o gol do volante Hércules no Mundial de Clubes, desabafou sobre as críticas "fora das quatro linhas" que recebe em momentos de crise, garantiu que o aumento do endividamento do Fortaleza é "consciente", priorizando resultado esportivo e disse que a decisão sobre uma venda majoritária da SAF não depende apenas dele.