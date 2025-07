Ceará prevê receita histórica de R$ 250 milhões neste ano

Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC Presidente do Ceará, João Paulo Silva

Em evento realizado na noite desta terça-feira, 1º, sobre a posição do Ceará no cenário dos negócios do futebol brasileiro, João Paulo Silva, presidente do Vovô, fez uma projeção das questões financeiras do clube nesta temporada. De acordo com o dirigente alvinegro, as expectativas são positivas: atingir R$ 250 milhões em receitas, valor recorde na história do clube de Porangabuçu.

Na palestra, que teve como objetivo apresentar e informar o torcedor sobre o modelo diretivo que o Ceará tem seguido neste ano, João Paulo Silva explicou o quão impactante foi, do ponto de vista financeiro, o retorno do Vovô à Série A do Brasileirão.

O presidente do Alvinegro fez um paralelo entre os modelos de 2022 — quando os direitos de transmissão eram pagos pela Globo, ano em que o Ceará acabou rebaixado — e o atual, no qual a Liga Forte assumiu a frente da distribuição das cotas de TV. A projeção é de que o Vovô receba, em 2025, mais de R$ 100 milhões apenas com contrato de televisão, quase o dobro do que arrecadou há três anos.

“Só para vocês terem uma ideia, como é que a Globo fazia? Ela regionalizava as transmissões. Transmitia, obviamente, os jogos do Ceará para o Nordeste. Então havia uma audiência muito grande, e mesmo assim a nossa melhor receita com o contrato da Globo foi de R$ 59 milhões. Como nós subimos ano passado e pegamos a carona desse primeiro ano do contrato da Liga, esse modelo de distribuição mudou: passou a ser 45% igualitário, 25% por performance e 30% por audiência”, comentou.

“O Ceará já superou esse valor de 2022. Nós já recebemos mais de R$ 70 milhões só na parte igualitária, e ainda temos a receber por performance e audiência. Fomos muito felizes com esse formato de distribuição e com o fato de estar na Liga Forte. Fazendo um cenário bem conservador hoje, com o Ceará na posição atual (12º lugar da Série A), nossa projeção é receber mais de R$ 100 milhões apenas com o contrato de televisão. Este ano, estamos projetando mais de R$ 200 milhões, o que seria a maior receita da história do clube — que até então nunca havia ultrapassado R$ 200 milhões. Se tudo acontecer como projetado, a expectativa é bater R$ 250 milhões em receitas até o fim do ano”, concluiu.

Caso atinja a meta de R$ 250 milhões em receitas, o valor superará a projeção feita no orçamento de 2025, aprovado pelo Conselho Deliberativo, que é de R$ 229 milhões — montante que, por si só, já representa o maior da história do Vovô. Além dos direitos de transmissão, o clube deposita grandes expectativas no programa de sócio-torcedor, com previsão de arrecadar cerca de R$ 50 milhões.

O evento fez ainda o lançamento oficial do portal da transparência do Ceará, que pode ser acessado pelos torcedores em transparencia.cearasc.com.