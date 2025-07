Paz confirma interesse do Fortaleza por Adam Bareiro, centroavante do River Plate

Foto: Divulgação/San Lorenzo O atacante teve a sua melhor temporada no San Lorenzo

O Fortaleza não esconde, desde o início da janela, que busca outro centroavante para o plantel de Vojvoda, que já conta com Deyverson e Lucero. Desta vez, o Tricolor formalizou uma proposta pelo paraguaio Adam Bareiro, do River Plate-ARG, que estava emprestado ao Al-Rayyan, do Catar.

No programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou o interesse do clube no atleta. O Fortaleza teria oferecido 3,5 milhões de dólares — pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual — por 70% do ofensivo, caso todas as metas do contrato sejam batidas, segundo apuração do O POVO.

No Catar, onde estava, o atacante marcou seis gols e contribuiu com uma assistência. O contrato de empréstimo foi finalizado, com Bareiro voltando ao River Plate, onde — antes do empréstimo — jogou 16 jogos, mas não conseguiu balançar as redes.

Quando o time argentino buscou o atacante, Bareiro estava em alta no San Lorenzo, onde chegou a disputar 106 partidas, com 36 tentos anotados e seis assistências. O perfil do centroavante é de "brigador", como Sérgio Papellin, diretor de futebol do Fortaleza, definiu a característica que era buscada pelo Leão do Pici — sem citar o nome do atacante — no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.

O Tricolor também consultou o atacante argentino Santiago Solari, do Racing-ARG, mas o técnico Gustavo Costas não quer perdê-lo. Apesar disso, o jogador mostrou interesse em atuar no futebol brasileiro e não se opõe a uma negociação.