Três top-5 caem; Fonseca e Bia jogam nesta manhã

Apenas dois dias se passaram desde o início da disputa de Wimbledon, o tradicional Grand Slam britânico, e três tenistas que figuravam entre os favoritos foram eliminados ontem.

No feminino, duas quedas precoces surpreenderam: as norte-americanas Coco Gauff e Jessica Pegula, números 2 e 3 do mundo, respectivamente. Já no masculino, a zebra recaiu no alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial.

O germânico foi batido pelo francês Arthur Rinderknech, 72 do mundo. O azarão levou por 3 sets a 2, parciais 7-6, 6-7, 6-3, 6-7 e 6-3. Outro favorito que caiu precocemente entre os homens foi o cabeça-de-chave número 7, o italiano Lorenzo Musetti. Ele perdeu por 3 a 1 para o veterano georgiano Nikoloz Basilashvili. Na segunda-feira, o oitavo do mundo, o dinamarquês Holger Rune, perdeu também para o chileno Nícolas Jarry.

A maior queda, porém, veio no feminino. Atual campeã de Roland Garros, Coco Gauff caiu logo na estreia para a ucraniana Dayana Yastremska, 42ª do ranking da WTA. Ela perdeu por 2 a 0, parciais 7-6, 6-1. A compatriota Pegula também sofreu um 2 a 0, da italiana Elisabetta Cocciaretto, que ocupa a modesta 116ª colocação da WTA.

Entre as mulheres, outra top-5 tinha caído na estreia, na segunda-feira. Trata-se da chinesa Qinwen Zheng, número 5 do ranking. Ela perdeu para a tcheca Katerina Siniakova, especialista em duplas e número 81 do mundo em simples.

A disputa na grama britânica segue nesta quarta-feira, 2, com os jogos de dois brasileiros marcados logo para a manhã. O prodígio João Fonseca, de 18 anos, abre a rodada do dia em duelo contra o norte-americano Jenson Brooksby. O carioca é o 54 do mundo, enquanto o rival é o 101 — mas chegou a ser 33º em 2022. A partida está marcada para as 7 horas (horário de Fortaleza).

Mais tarde, não antes das 8h40min, a número 20 do mundo Beatriz Haddad Maia encara a 110ª, a húngara Dalma Gálfi.

Caso vença, Bia pega a 12ª do mundo, Amanda

Anisimova (EUA) ou a mexicana Renata Zarazua (71), na terceira rodada. Já Fonseca, se eliminar Brooksky, pega o vencedor do confronto entre o chileno Nícolas Jarry (143, mas ex-top 20) e o jovem norte-americano Learner Tien (62). (André Bloc)