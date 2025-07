Saiba quem é Adam Bareiro, o novo centroavante do Fortaleza que custará quase R$ 10 milhões

Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP Centroavante Adam Bareiro é desejo do Fortaleza

Nome do momento no Pici, o centroavante Adam Bareiro é o novo reforço estrangeiro que chega para a continuidade da temporada do Fortaleza. O paraguaio de 28 anos, que pertence ao River Plate e estava emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, custará R$ 9,7 milhões ao Leão, que tem adotado postura "agressiva" no mercado da bola, com investimentos financeiros relevantes na aquisição de atletas.

Mas o que motivou o Tricolor a fazer uma investida tão alta em 70% dos direitos de um centroavante de 28 anos que soma 83 gols como profissional? A boa fase recente no San Lorenzo, além da sua característica de jogo "brigador", que é uma carência atual no elenco, são alguns dos atrativos.

Sérgio Papellin, diretor de futebol do Fortaleza, já havia revelado a procura por um atacante com perfil diferente dos de Lucero e Deyverson. Fora dos planos do River Plate, Bareiro tornou-se uma opção para o Tricolor, que vê potencial no jogador. Pelos Millonarios, o paraguaio não teve boa passagem: em 16 jogos na temporada de 2024, não marcou nenhum gol.

Bareiro iniciou sua trajetória no futebol em seu país natal, no Olimpia, em 2015, mas ganhou destaque mesmo no Nacional, em 2018, quando anotou 19 gols em 44 partidas — seu melhor desempenho na carreira. No ano seguinte, em 2019, o atacante foi vendido para o Monterrey, do México, mas não se firmou por lá.

Após passagens sem brilho pelo Alanyaspor, da Turquia, e pelo Atlético San Luis, do México, Bareiro encontrou no San Lorenzo um lugar para mostrar suas valências. Em 2022, marcou 11 gols em 37 jogos; já em 2023, foram 18 tentos em 48 partidas disputadas. Tornou-se referência do ataque dos Cuervos.

Em 2024, após uma longa novela nos bastidores, que também envolveu o Boca Juniors, o River Plate acertou a compra de Bareiro por 3,5 milhões de dólares — mesmo valor pedido pelo clube argentino ao Fortaleza. A passagem por lá foi decepcionante. Em seu último clube, o Al-Rayyan, o paraguaio fez seis gols em 17 partidas.

Quanto às características, Bareiro agrega com força física e boa presença de área. É um jogador que não tende a ser participativo na construção, sendo mais impactante nas conclusões dos lances.

"Bareiro é um centroavante, jogador de área, goleador, tem um bom cabeceio e protege bem a bola de costas para o gol. No River Plate, teve poucas oportunidades, foi jogar no futebol do Catar e lá teve um bom desempenho. Acho que ele pode ajudar o Fortaleza, sim. Pode ser um bom time para que ele se destaque", definiu Germán García Grova, jornalista do canal argentino TyC Sports.