Cearense e ex-lutador do UFC, Godofredo Pepey é preso nos EUA por violência doméstica

Foto: Reprodução/Rede social Godofredo "Pepey" foi preso nos EUA sob acusação de violência doméstica

Godofredo “Pepey”, que é cearense e ex-lutador do UFC, foi preso nessa segunda-feira, dia 30 de junho, em Deerfield Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, sob acusação de sequestro e violência doméstica contra sua esposa, Samara Mello. Os dois vivem juntos no país norte-americano. A informação é do portal Combate, do ge.

A prisão de Pepey ocorreu após a polícia ser chamada por vizinhos que moram próximo ao casal. Ainda de acordo com a apuração do Combate, o cearense teria agredido Samara, deixando-a com hematomas no rosto e no corpo. Ele teria ainda mantido ela presa em casa, impedindo que ela tivesse acesso ao telefone para pedir ajuda.

Levado em custódia, Pepey teve fiança estabelecida em US$ 120 mil, equivalente a R$ 650 mil na cotação atual. Ainda que o lutador pague o valor, ele terá de passar pelo departamento de imigração dos EUA e corre risco de ser deportado para o Brasil.

A lista de acusações contra o cearense é extensa: sequestro com ferimento corporal e por aterrorizar a vítima; agressão doméstica por estrangulamento; impedir ou dificultar a comunicação com a Polícia; e violência doméstica.

Pepey ganhou destaque no mundo da luta após sua participação na primeira temporada do reality “The Ultimate Fighter Brasil”, quando terminou como vice-campeão no peso-pena, perdendo a decisão para o conterrâneo Rony Jason. No UFC, o cearense disputou 11 lutas, conquistou cinco vitórias e sofreu seis derrotas — ele foi dispensado da organização em 2018.

A última luta profissional dele aconteceu em 2022. Em 2024, Pepey chegou a se aventurar na política e se candidatou a vereador em Fortaleza, pelo Republicanos, mas teve apenas 77 votos. Ele havia sido candidato a deputado estadual ainda em 2022, tendo sido o favorito de 677 pessoas.