João Fonseca bate Brooksby e avança em Wimbledon; Bia Haddad é eliminada

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP João Fonseca tem feito boa campanha na grama britânica

Expoentes do tênis brasileiro, Beatriz Haddad Maia e João Fonseca tiveram resultados distintos em Wimbledon ontem. O prodígio nacional, atual 57º do ranking, confirmou o favoritismo e venceu o norte-americano Jenson Brooksby (101º da ATP), enquanto a número 1 do país e 20 do mundo foi eliminada pela húngara Dalma Gálfi (110ª da WTA). Ambos os duelos foram válidos pela segunda rodada do torneio britânico.



Marcada para abrir a rodada, a partida do carioca de 18 anos foi adiada por duas horas devido a forte chuvas em Londres. Fonseca começou a partida de forma agressiva, confirmando o todos os seus serviços e conseguindo abrir 4 a 2 na contagem após quebrar o saque do adversário. Brooksby chegou a crescer na reta final, mas o set foi definido por 6-4 em favor do brasileiro.

O segundo set da partida foi marcado pelo equilíbrio, com ambos os tenistas confirmando os seus serviços. Quando a partida estava 5 a 4, o americano teve a chance de conseguir a primeira quebra do saque, mas Fonseca salvou dois set points e conseguiu empatar a contagem. No 12º game, Brooksby conseguiu a única quebra de saque do set e saiu vencedor com parcial 7-5.

A agressividade do jogador carioca retornou no início terceiro set, no qual ele logo abriu três games a zero. O adversário chegou a ameaçar a contagem, ganhando dois games, mas, após o 3 a 2, o brasileiro conseguiu outra sequência, fechando em 6 a 2.

O último set começou com um bom início de Brooksby, que abriu 2 a 1, mas João Fonseca virou a contagem para 3 a 2 em seu favor e venceu o game seguinte. Fonseca ficou próximo de abrir 5/2, mas o americano salvou dois break points, venceu aquele game e o game seguinte, com direito a quebra de saque.

O brasileiro não se abateu com o empate e devolveu a quebra de saque na sequência da partida. No último game, Brooksby teve três break points salvos pelo tenista brasileiro, que ainda assim confirmou seu saque, venceu o set por 6-4, fechando em 3 a 1 (6-4, 5-7, 6-2 e 6-4).

Fonseca enfrentará o gigante chileno Nicolás Jarry, de 2,01m, na terceira fase de Wimbledon, na próxima sexta-feira, 4. O veterano é hoje o 143º do ranking, mas chegou a ser 16º no ano passado. O sul-americano despachou outra promessa do tênis, o jovem Learner Tien, dos Estados Unidos, por 3 a 0.



Já Bia Haddad perdeu por 2 sets a 0. A primeira parcial foi marcado pelo equilíbrio, com ambas as atletas confirmando seus serviços durante o jogo. A brasileira demonstrou oscilações no saque, cometendo cinco duplas faltas, mas também mostrou bom tênis quando conseguiu aces em momentos decisivos.



No tie break, as oscilações da jogadora paulista foram bem aproveitadas por Gálfi, que salvou três set points e venceu o desempate por 9 a 7.



O segundo set foi marcado por ampla superioridade da húngara, que conseguiu uma quebra de saque logo no segundo game e ampliou sua vantagem quebrando outro serviço pouco tempo depois. Bia até conseguiu vencer um game, mas a partida se encerrou com 6-1, com Gálfi fechando em 2 sets a 0, parciais 7-6 e 6-1. Na terceira fase, a húngara encara a norte-americana Amanda Anisimova, tenista número 12 do mundo.

A brasileira, contudo, ainda não se despede de Wimbledon. Haddad Maia estreia em duplas com a alemã Laura Siegemund nesta quinta-feira, 3, não antes das 14 horas, contra as americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.