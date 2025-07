Os brasileiros que restam no Mundial

Foto: Cesar Greco / Palmeiras; Lucas Merçon/Fluminense Só Fluminense e Palmeiras seguem no Mundial, mas clubes brasileiros já somam mais de R$ 730 milhões em premiações; veja os valores de cada um

O dia e a noite desta sexta-feira serão decisivos para os dois clubes brasileiros que seguem vivos na Copa do Mundo de Clubes: Fluminense e Palmeiras, únicos representantes sul-americanos ainda na disputa. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Al-Hilal, às 16 horas, enquanto o Verdão entra em campo às 22 horas para encarar o Chelsea. Caso avancem, os dois times nacionais se enfrentam na semifinal.

Do lado palmeirense, há boas notícias. O atacante Paulinho, autor do gol da vitória sobre o Botafogo, que garantiu a classificação às quartas de final, treinou ontem com o elenco pela primeira vez na semana e está liberado para o duelo contra os ingleses. Já o lateral-esquerdo Piquerez, recuperado de um quadro gripal, também voltou às atividades, mas está suspenso e, portanto, não poderá atuar.

Paulinho vinha realizando apenas trabalhos físicos nos últimos dois dias e não havia ido a campo até ontem, quando treinou normalmente com o grupo. Ele segue um cronograma específico por ainda sentir dores na perna direita, consequência de uma fratura por estresse na tíbia sofrida no ano passado.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira terá de lidar com problemas no sistema defensivo. Além de Piquerez, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo também estão fora. Com isso, existe a possibilidade de o Palmeiras atuar com uma linha de três defensores, sendo um deles um lateral-direito — esquema já utilizado em outras ocasiões pelo treinador português.

No Fluminense, o duelo contra o Al-Hilal traz um ingrediente especial: a invencibilidade das duas equipes, que prometem um confronto emocionante. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor carioca não perde há 10 jogos. A última derrota foi em 11 de maio, para o Atlético-MG, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube saudita, por sua vez, está há 9 partidas sem perder. O último revés foi em 29 de abril, contra o Al-Ahli, pela Liga dos Campeões da Ásia. Ambos os times chegam embalados após grandes atuações nas oitavas de final.

O Flu venceu com autoridade a Inter de Milão, atual finalista da Champions League, por 2 a 0, com gols de Cano e Hércules. Já o Al-Hilal protagonizou uma virada histórica contra o Manchester City, vencendo por 4 a 3 na prorrogação e eliminando o favorito inglês.

"Somos jogadores de futebol. Sabemos que eles têm uma grande equipe com grandes jogadores. Vamos tratar de igual para igual, como em todas as outras partidas. Às vezes vamos bem, outras não, mas nunca subestimamos ninguém. Estamos preparados", afirmou Freytes, zagueiro do Fluminense, em entrevista coletiva. (Com Gazeta Esportiva e Agência Estado)