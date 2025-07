Reforços, renovação e retomada: João Paulo Silva explica próximos passos do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo Silva, presidente do Ceará

Satisfeito com o primeiro semestre de 2025, em que conquistou o bicampeonato estadual e largou bem na Série A, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, pensa na retomada do calendário de jogos, garante que vai contratar três jogadores na janela de transferências e também quer manter nomes importantes do elenco. O dirigente alvinegro concedeu entrevista exclusiva ao programa "Esportes do Povo", da rádio O POVO CBN, ontem.

Na metade inicial da temporada, o Vovô também avançou para o mata-mata da Copa do Nordeste e caiu na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Palmeiras. O desempenho agradou ao dirigente, que valoriza o grupo de atletas e adota cautela nas movimentações no mercado da bola, deixando claro que prioriza qualidade, não quantidade.

João Paulo promete três caras novas para o elenco de Léo Condé: um volante e dois atacantes. Um dos reforços ofensivos atua pelos lados, enquanto o outro é centroavante, para preencher a lacuna deixada pela saída de Lelê. O presidente revelou que há uma negociação "bem adiantada" com um nome, mas optou por não revelar a posição.

"O que eu posso garantir para o torcedor é que o Ceará vai contratar. A minha expectativa também é de trazer esses jogadores o quanto antes. Por mim, já estavam treinando com o elenco desde a apresentação do dia 23, mas eu quero que o torcedor entenda que não é falta de trabalho, não é falta de interesse, não é ser conservador. Não se trata disso. Eu também não vou trazer um jogador por trazer", ponderou.

"É óbvio que a gente precisa de algumas contratações pontuais e vamos trazer essas contratações, mas precisa ter cautela. O mercado não tem tantas movimentações", completou.

O dirigente ressalta que, em sua gestão, o clube passou a ter uma nova metodologia para contratar jogadores, em um processo que envolve departamento de análise, departamento de futebol, comissão técnica e presidência. Há avaliação técnica, comportamental e também sobre as condições financeiras para que haja a decisão de seguir ou não adiante. "O Ceará ficou conhecido no mercado como um time com mais eficiência nas contratações", comemora João Paulo Silva.

Com o discurso de também valorizar o elenco atual, o presidente do Alvinegro quer fazer valer na prática e garante estar atento ao futuro de algumas peças. Uma delas é o meia argentino Lucas Mugni, que tem contrato até o fim deste ano e tem sido um dos principais destaques do time de Condé — são três gols e oito assistências em 26 jogos no ano.

“Temos conversado com o empresário, deixamos o atleta com a cabeça voltada para o futebol. Mas nós temos interesse de renovação por mais um ano, e estamos nas tratativas para resolver isso nos próximos dias”, confirmou.

Em meio à busca por reforços, o Ceará está próximo de voltar a jogar depois de mais de um mês — a partida mais recente foi em 7 de junho, contra o Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, 9, o Vovô visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pelas quartas de final do torneio regional. O Rubro-Negro é o lanterna do Brasileirão e aproveitou a pausa para trocar de técnico: demitiu António Oliveira e contratou Daniel Paulista.

"Vamos ter um jogo difícil com o Sport, que, mesmo passando por um momento difícil, quer dar uma virada de chave nesse momento", alertou João Paulo.

Na sequência, no dia 13, o Alvinegro faz Clássico-Rei diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A. Apesar da invencibilidade de oito partidas no principal duelo do Estado e das situações distintas na classificação da competição (o Vovô é o 12º lugar, e o Leão, o 18º), o dirigente destaca a relevância do embate.

"Jogar com o Fortaleza, em qualquer situação, é difícil e é importante, então a gente sempre vai valorizar isso", ressaltou.