Fluminense enfrenta Al-Hilal por vaga nas semis do Mundial de Clubes

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC Fluminense bateu a Inter de Milão para chegar às quartas de final

Em busca de, tal qual canta o próprio hino, ser "o clube que orgulha o Brasil", o Fluminense entra em campo nesta sexta-feira, 3, com a gana de se tornar o primeiro time brasileiro classificado às semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. Às 16 horas, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o poderoso Al-Hilal, da Arábia Saudita, no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos, numa batalha que o clube tem tratado como "Davi contra Golias".

Ainda que o time brasileiro tenha se agigantado após vencer a vice-campeã da Champions League, Inter de Milão, por 2 a 0 — além de ter dominado o jogo no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na fase de grupos —, o elenco comandado por Renato Gaúcho prevê dificuldades diante de um dos times mais ricos do mundo. O adversário, multicampeão saudita e asiatico, desbancou o Manchester City nas oitavas de final, conforme pontuado por Martinelli e por Fuentes antes do embate. Para o lateral colombiano, a dedicação precisa ser redobrada.

"Até um pouco mais (de dedicação que os jogos anteriores). Sempre se pode entregar mais em partidas de eliminatórias. O resultado não controlamos, mas a atitude, sim", frisou ele em companhia do volante Martinelli, que salientou que as dificuldades do jogo não vão ocorrer apenas pelo abismo financeiro entre os clubes, mas pela qualidade técnica do adversário.

"Não, tem nada a ver isso (sobre ser mais fácil enfrentar o Al-Hilal do que o City). Eles eliminaram o City, mostraram que são uma grande equipe", ressaltou.

Para o duelo diante de um potente adversário, o Fluminense tem um desfalque certo entre os titulares. O lateral-esquerdo Renê não poderá participar do jogo por acúmulo de cartões, após ser advertido contra a Inter de Milão.

Além da baixa do defensor, os cartões devem ser a única grande preocupação tricolor caso o time carioca avance para as semifinais, já que o elenco conta com sete atletas pendurados, podendo ficar de fora de mais um jogo decisivo. São eles: Martinelli, Arias, Cano, Nonato, Keno, Thiago Santos e Freytes. Nas semifinais, os cartões estarão zerados, para evitar suspensão na decisão.

Do lado do Al-Hilal, o desgaste físico é o principal oponente. O clube saudita não poderá contar com o grande ídolo Salem Al-Dawsari por uma lesão no músculo posterior da coxa. Além dele, Abdullah Al-Hamddan possui uma lesão na panturrilha — que deve mantê-lo fora do jogo. O artilheiro do time, Aleksandar Mitrovic, bem como Mosab Al-Juwair, são dúvidas. Pelo desgaste, Mitrovic vem sendo, inclusive, substituído pelo brasileiro Marcos Leonardo.

Fluminense x Al-Hilal pelo Mundial: ficha técnica

Fluminense

3-5-2: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Nonato, Facundo Bernal, Martinelli e Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Téc: Renato Gaúcho.

Al-Hilal

4-3-3: Yassine Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Mohamed Kanno. Téc: Simone Inzaghi.

Data: 4/7/2025

Hora: 16 horas (Horário de Fortaleza)

Local: Estádio Camping World, em Orlando (EUA)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN (serviço de pay-per-view).