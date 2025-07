Fortaleza acerta compra de Adam Bareiro e encaminha venda de Dylan Borrero

Foto: Reprodução/TyC Sports Adam Bareiro é um dos principais alvos do Fortaleza

Sem titubear, o Fortaleza agiu rápido no mercado da bola e acertou a contratação do centroavante Adam Bareiro, de 28 anos, que estava no radar do departamento de futebol tricolor. Para contar com o paraguaio em definitivo, o Leão do Pici vai desembolsar, inicialmente, 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual) ao River Plate-ARG, por 70% dos direitos econômicos do jogador, conforme apurado pelo Esportes O POVO.

O atacante chega com a missão de oferecer um perfil diferente dos já presentes no elenco, como Lucero e Deyverson. Camisa 9 de força física e estilo “brigador”, Bareiro estava no Catar, atuando por empréstimo no Al Rayyan, onde disputou 17 partidas e marcou seis gols. No River Plate, clube que o adquiriu por 3,5 milhões de dólares (R$ 18,9 milhões) em 2024, o paraguaio teve pouca minutagem e não conseguiu se firmar.

Na noite da quarta-feira passada, o argentino José Herrera, outro novo reforço do Fortaleza, desembarcou em solo cearense e se apresentou ao clube. O jovem atacante, de 22 anos, firmou contrato com o Tricolor até abril de 2030, demonstrando a grande expectativa — e confiança — da diretoria em seu potencial. Revelado pelo Argentinos Juniors, único time que defendeu profissionalmente, Herrera figurava como um dos principais destaques do plantel argentino.

Assim como na negociação por Bareiro, o Fortaleza precisou fazer um alto investimento financeiro para contratar Herrera. O atacante custou R$ 13 milhões, valor referente a 70% dos direitos econômicos do atleta. Após realizar os exames médicos, o jogador participou de seu primeiro treinamento no Pici ontem, focando nos próximos compromissos da equipe que estão por vir: o Bahia, pelo Nordestão, e o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

As contratações de Bareiro e Herrera integram agora o top-5 de maiores compras da história do Fortaleza — e, consequentemente, do futebol cearense, lista que o Tricolor lidera com folga. Considerando os valores pagos em dólar para desconsiderar variações cambiais ao longo dos anos, Bareiro e Herrera ocupam a terceira e quarta posição do ranking, respectivamente.

Moisés (3,8 milhões de dólares) e Machuca (2,5 milhões de dólares) seguem como os nomes mais caros. No entanto, se o critério for o valor pago em real, José Herrera salta para o segundo lugar da lista, ultrapassando Machuca, que custou R$ 11,7 milhões na cotação da época da negociação, em 2023.

Se há dinheiro saindo, há também dinheiro entrando. De acordo com apuração do Esportes O POVO, o atacante Dylan Borrero tem venda encaminhada para um clube colombiano por 1,3 milhão de dólares (cerca de R$ 7,5 milhões). A negociação ainda não está totalmente fechada, mas os detalhes finais estão em fase de conclusão.

Borrero chegou ao Fortaleza no início desta temporada sem qualquer custo, o que representa um excelente retorno financeiro para o clube do Pici. O atacante disputou apenas sete partidas com a camisa tricolor e contribuiu com duas assistências, mas é visto como uma “joia” no futebol colombiano, seu país natal, onde possui grande valorização.