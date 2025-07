Luto no futebol: morte de Diogo Jota e do irmão dele causa comoção mundial

Foto: Paul BARKER / AFP Memorial a Diogo Jota e André Silva em Liverpool

O futebol tem um poder único de unir pessoas. Cria laços invisíveis, mas profundamente reais entre torcedores e jogadores, mesmo quando esses jamais se encontraram pessoalmente. O sentimento de pertencimento que se forma em torno de um ídolo vai além dos gramados — e, por isso, quando um jogador parte de forma trágica e precoce, a dor e o impacto são igualmente profundos. É como perder um amigo.

A morte repentina do atacante Diogo Jota, aos 28 anos, e do irmão dele, André Silva, também jogador profissional, causou uma enorme comoção no mundo do futebol — e até mesmo entre aqueles que não estão diretamente inseridos nele. Os dois perderam a vida na madrugada dessa quinta-feira, em um trágico acidente de carro ocorrido em Zamora, na Espanha.

O dia seguinte foi tomado pelo luto e por homenagens. Clubes, atletas, torcedores e personalidades esportivas ao redor do planeta prestaram suas últimas palavras de carinho e respeito. Diogo Jota tinha 28 anos e era jogador do Liverpool, além de defender a seleção portuguesa. O atacante vivia um excelente momento em sua vida, tanto profissional quanto pessoal.

Recentemente, havia conquistado a Premier League com o Liverpool e a Liga das Nações com a seleção de Portugal. Fora dos gramados, casou-se no último dia 22 de junho com Rute Cardoso, com quem teve três filhos. Em uma publicação nas redes sociais com imagens da cerimônia, escreveu para a esposa: “Sim, para sempre”. Agora, essas palavras carregam um significado ainda mais profundo.

De acordo com as autoridades espanholas, o acidente ocorreu por volta das 0h30min. O carro em que estavam os irmãos teria furado um pneu, saído da pista e, em seguida, pegado fogo. Quando os agentes da Guarda Civil chegaram ao local, Diogo e André já não apresentavam sinais de vida. O jogador fazia o trajeto de carro porque havia recebido recomendação médica para evitar viagens de avião, devido a um procedimento recente no pulmão.

Cristiano Ronaldo, parceiro dele na seleção, lamentou: “Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora ele tinha se casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo a vocês toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a falta de vocês”, escreveu.

Diversos clubes ao redor do mundo também publicaram mensagens de pesar e prestaram homenagens aos dois jogadores. Foi o caso do Porto, clube em que ambos jogaram, e de diversos rivais do Liverpool na Inglaterra, como Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal e Tottenham. A Federação Portuguesa de Futebol declarou estar “devastada”.

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, na Espanha. A Federação Portuguesa de Futebol exprime as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respectivamente, atuavam os jogadores", lamentou a Federação em comunicado oficial.

No Brasil, Ceará e Fortaleza também se manifestaram. “O Ceará Sporting Club lamenta profundamente o falecimento dos irmãos Diogo Jota e André Silva (...) Neste momento de dor e consternação, o Ceará se solidariza com os familiares, amigos e torcedores de Liverpool e Penafiel, prestando condolências pela perda precoce dos atletas”, publicou o Vovô em nota.



“Hoje, o futebol amanheceu mais triste. Recebemos com imensa dor a notícia do falecimento de Diogo Jota e seu irmão, André Silva. Que Deus conforte todos os corações abalados por essa tragédia. Nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que os amavam. Estendemos nossa solidariedade à Nação Portuguesa e ao Liverpool neste momento de profunda dor”, compartilhou o Leão.



O treinador alemão Jürgen Klopp, que trabalhou com Diogo Jota durante seus anos no Liverpool, declarou estar "devastado" após o anúncio do falecimento do português de 28 anos.

"É um momento em que estou lutando! Deve haver um propósito maior! Mas eu não consigo enxergá-lo! Estou devastado pelo falecimento de Diogo e de seu irmão André", escreveu Klopp



O Liverpool, clube que Jota defendia desde 2020, anunciou que imortalizou o número 20, camisa usada pelo atacante. Nenhum outro jogador voltará a usá-la na história do clube. “Ele nos levará à vitória”, como cantavam os torcedores do Reds para Diogo Jota, ecoará para sempre em Anfield. (Com Gazeta Esportiva e AFP)