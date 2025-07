"Um passo de cada vez", diz Dieguinho sobre jogos do Ceará contra Sport e Fortaleza

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Dieguinho foi contratado como lateral-direito e se adaptou rapidamente a nova função como volante

Um dos destaques do Ceará na temporada, o polivalente Dieguinho concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem, na sede do clube, em Porangabçu, e falou sobre a retomada da temporada, os objetivos para o segundo semestre, além da sua importância dentro do elenco do Vovô.

Inicialmente, o meio-campista comentou acerca da expectativa para os dois primeiros jogos do retorno da pausa do Mundial de Clubes. A equipe alvinegra entra em campo na quarta-feira, 9, às 21h30min, contra o Sport, em Recife, pela Copa do Nordeste. Após o duelo no regional, o Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo, 13, às 20h30min, para o quarto Clássico Rei da temporada, sendo o primeiro pela Série A.

"Penso sempre no jogo a jogo, então estamos focados no Sport. Não vamos abandonar a Copa do Nordeste, uma competição importante para o clube e para o grupo. Primeiro vamos trabalhar em cima do Sport, depois o Clássico Rei. Um passo de cada vez, estamos voltando agora, um período muito grande sem jogar, outro ritmo de jogo. Temos que trabalhar para fazermos um grande jogo contra o Sport e depois pensarmos no clássico", disse Dieguinho.

"O ponto principal da nossa vitória (contra o Sport) no Campeonato Brasileiro foi a imposição. Isso será importante porque serão duas equipes que voltam depois de um mês sem jogar. Não sabemos como está a equipe do Sport hoje, novo treinador e algumas peças chegaram. No início, acho que será um jogo estudado e quem conseguir se impor primeiro vai vencer a partida", complementou.

Em outro momento da coletiva, o camisa 20 também foi perguntado sobre a preparação para um confronto eliminatório. O jogador valorizou o trabalho da análise de desempenho e salientou que a parte mental é o mais importante para esse tipo de confronto.

"Jogo de eliminatórias exige demais da gente, ainda mais quando é um jogo só. Então temos que nos preparar mentalmente e trabalhar. Se cuidar em casa, treinar aquilo que o treinador pede. Em casa eu trabalho com meu analista pessoal e aqui trabalho com a análise do clube, para ver dados do adversário, dados meus. O principal é o emocional, a mente comanda tudo", afirmou.

Titular absoluto com Léo Condé, o volante entrou em campo em 28 oportunidades neste ano, marcando dois gols e distribuindo duas assistências. No time, ao lado de Fernando Sobral, ele se tornou crucial para o equilíbrio entre defesa e ataque.

Portanto, tendo Dieguinho como uma das peças principais, o Ceará disputará, no mínimo, mais 28 partidas até o fim da temporada. Até o momento, foram 31, com 17 vitórias, seis empates e oito derrotas. No primeiro semestre, a equipe se sagrou bicampeã do Estadual e fez bom início de Série A. (Com João Bosco Neto / Especial para O POVO)