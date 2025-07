Fluminense vence Hilal com brilho de Hércules e faz história com vaga na semi do Mundial

Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Hércules defendeu Crato, Tiradentes, Atlético-CE e Fortaleza no futebol cearense

O nome de Hércules está cravado na história do Fluminense Football Club. Após ser primordial na vitória do Tricolor das Laranjeiras diante da Inter de Milão, o ex-atleta do Fortaleza voltou a brilhar com a camisa do time carioca ontem, ao ser autor do gol que decretou a vitória por 2 a 1 diante do saudita Al-Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

O triunfo, construído também com gol de Martinelli, confirma o Fluminense como semifinalista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O brasileiro Marcos Leonardo descontou para os sauditas. Mas a estrela do camisa 35 do Tricolor voltou a brilhar: o piauiense Hércules, que também defendeu Crato, Tiradentes e Atlético-CE no futebol cearense, balançou as redes diante do marroquino Bono, em assistência de Samuel Xavier, ex-Ceará.

"Isso que está acontecendo é fruto de muito trabalho e vou continuar trabalhando para virem mais coisas boas ainda. Sair do Fortaleza e vir para cá... A caminhada foi muito complicada, para a gente que é do Nordeste, as coisas são mais difíceis, mas nunca desisti. Sempre tive minha família do meu lado, sempre dando força para continuar trabalhando", celebrou o volante após a partida.

Não faltou garra na busca do Flu por fazer história diante do Al-Hilal. Nos primeiros minutos, os dois times, ainda que em diferentes poderios financeiros, demonstraram respeito à proposta de jogo um do outro, o que deixou a partida mais truncada.

O panorama mudou após os 15 minutos, quando o Tricolor passou a arriscar ir mais ao ataque. Aos 18, Nonato experimentou chute para fora. O time saudita tentou explorar os contra-ataques, mas não conseguia encontrar espaço entre a fechada defesa tricolor.

Ainda que não encontrasse espaço pelo meio de campo do Al-Hilal, o time de Renato Gaúcho não desistiu e pressionou o adversário. Tanto pressionou que, após um cruzamento, aos 39 minutos, Martinelli construiu a vantagem, que teve, na segunda etapa, de controlar o resultado e, principalmente, as emoções na luta por um triunfo histórico.

A primeira mudança sacada pelo clube carioca foi da saída de Martinelli para a entrada do decisivo Hércules. Logo nos primeiros minutos da segunda etapa, o brasileiro Marcos Leonardo chegou a somar o empate ao time asiático, depois de aproveitar vacilo da zaga tricolor em cobrança de escanteio, mas a alcunha de Time de Guerreiros persistiu no Fluminense.

Além de não desistir de correr novamente atrás do triunfo, o Tricolor das Laranjeiras arriscou com Arias e Cano. Não era dia, no entanto, dos ídolos já sacramentados serem protagonistas, e sim de um novo enredo ser escrito no livro de superações da história do Flu.

Aos 24 minutos, após uma roubada de bola na intermediária, Hércules chutou cruzado e, como um deja vú do jogo diante da Inter de Milão, sacramentou a vitória diante do Al-Hilal, muito festejada em campo e nas arquibancadas com o apito final.

O grupo de Simone Inzaghi chegou a assustar com muita pressão nos minutos finais, mas a noite acabou em festa verde, branca e grená. Em reconhecimento ao feito da equipe, os torcedores presentes no Camping World Stadium, em Orlando, entoaram o grito de "time de guerreiros".

"É uma oportunidade única disputar uma Copa do Mundo. Não sabemos quando teremos outra chance. Dedico essa vitória a nossa torcida, não só aqui (nos Estados Unidos), como também no Brasil", disse o técnico Renato Gaúcho.

Fluminense 2x1 Al-Hilal: ficha técnica

Fluminense

3-6-1: Fábio; Ignacio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier (Guga), Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima), Arias e Fuentes; Germán Cano (Everaldo). Téc: Renato Gaúcho

Al-Hilal

4-3-3: Bono; João Cancelo (Al-Juwayr), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulayhi) e Renan Lodi; Al-Dawsari (Kaio Cesar), Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom (Musab), Kanno (Hamdallah) e Marcos Leonardo. Téc: Simone Inzaghi

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 4/7/2025

Árbitro: Danny Makkelie-HOL

Assistentes: Hessel Steegstra-HOL e Jan de Vries-HOL

Gols: 39min/1ºT - Martinelli e 24min/2ºT - Hércules (FLU); 5min/2ºT - Marcos Leonardo (HIL)

Cartões amarelos: Freytes, Thiago Silva e Martinelli (FLU); Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Koulibaly e Renan Lodi (HIL)

Público: 43.091 presentes