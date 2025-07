João Fonseca perde para chileno e é eliminado na terceira fase em Wimbledon

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Brasileiro João Fonseca foi eliminado na terceira fase de Wimbledon

O brasileiro João Fonseca, número 54 do mundo, perdeu para o chileno Nicolás Jarry (143º) por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/7 (4-7), ontem, pela terceira rodada de Wimbledon.

Com o resultado negativo, o jovem brasileiro de apenas 18 anos, que eliminou o britânico Jacob Fearnley e o norte-americano Jenson Brooskby, despediu-se de seu primeiro Wimbledon da carreira.

João Fonseca foi o melhor brasileiro no torneio de simples masculino em Wimbledon desde Thomaz Bellucci, que também chegou à terceira fase, em 2010.

Já o chileno Nicolás Jarry segue vivo no torneio e enfrenta o britânico Cameron Norrie, número 61 do mundo, amanhã, com horário a definir, pelas oitavas de final de Wimbledon.

João Fonseca x Nicolás Jarry: o jogo

O primeiro set começou equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus serviços. No entanto, João Fonseca perdeu o saque no quarto game, e Nicolás Jarry aproveitou a chance para fechar o set por 6/3.

No segundo set, Jarry abriu 2 a 0, e Fonseca teve que correr atrás do placar. O brasileiro equilibrou a partida, mas não conseguiu reagir a tempo. Sem cometer erros, o chileno fechou o placar em 6/4.

Fonseca foi superior no terceiro set. Aproveitou os erros de Jarry, abriu 3 a 1 nos primeiros games e administrou a vantagem até fechar em 6/3, forçando o quarto set.

O quarto e último set foi uma batalha de mais de uma hora, com ambos os tenistas confirmando todos os seus serviços. Fonseca teve uma boa chance de quebrar o saque de Jarry ao abrir 40 a 0 no nono game, mas o chileno virou e fez 5/4.

Próximo da eliminação, o brasileiro conseguiu forçar o tiebreak. Ele chegou a liderar por 4 a 2, mas Jarry reagiu e fechou o desempate em 7-4, garantindo a vitória.