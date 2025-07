Palmeiras esboça reação, mas perde para o Chelsea e cai nas quartas do Mundial de Clubes

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Weverton marcou gol contra que decretou a queda do Verdão

O Palmeiras saiu atrás, tentou reagir, mas perdeu para o Chelsea, da Inglaterra, e foi eliminado do Mundial de Clubes. Um primeiro tempo muito ruim da equipe brasileira foi definidor para o placar de 2 a 1 a favor dos europeus, na partida que ocorreu na noite de ontem, na Filadélfia (EUA), pelas quartas de final do torneio.

Com o triunfo sobre os brasileiros, os Blues vão encarar o Fluminense na semifinal. Hoje, PSG x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund fazem os outros confrontos das quartas de final.

O duelo começou com uma postura agressiva do Palmeiras, que, na saída de bola, conseguiu o primeiro escanteio da partida. A ofensividade, contudo, ficaria apenas no lance inicial. Depois do susto, a equipe londrina foi dona das ações.

O Verdão se defendia com uma linha de cinco atletas na defesa, com meio-campista Allan fechado como um ala-direito no momento defensivo. O problema é que o Chelsea se aproveitou do espaço entre a zaga e os volantes, e construiu suas jogadas dali.

O zagueiro Chalobah conduziu e encontrou Palmer desmarcado nas entrelinhas. O camisa 10 recebeu aberto pela direita, trouxe para o pé esquerdo, conduziu e chutou no canto do goleiro alviverde, abrindo o placar aos 16 do primeiro tempo.

Depois do gol, o Porco tentou se lançar ao ataque, mas, com muita dificuldade de preencher o meio-campo, ficou dependente de cruzamentos e teve sua melhor chance somente aos 41, quando Estevão achou Vanderlan na área. Apesar do bom cruzamento do camisa 41, a cabeçada do lateral-esquerdo foi fraca e parou nas mãos de Robert Sanchez.

Sem alterações para o segundo tempo, o Alviverde apenas mudou de postura e acertou sua marcação. As instruções do técnico Abel Ferreira fizeram efeito e, aos sete minutos, Estevão, sem ângulo, marcou o gol de empate da equipe brasileira.

A equipe inglesa, então, voltou a ser dona das ações do jogo, mas sem a mesma liberdade da primeira etapa. Jogadores mais criativos, como Enzo Fernández, perderam volume, e Enzo Maresca foi obrigado a colocar Maudueke e João Pedro para dar sangue novo ao time.

O Palmeiras também respondeu no "xadrez tático" e colocou Maurício e Paulinho, dois dos melhores jogadores da equipe no torneio. Com as novas peças, o Alviverde ganhou mais força no ataque e mudou seu sistema defensivo, adotando o 4-2-3-1 sem a bola.

Com o jogo em condições parelhas, o Chelsea conseguiu uma série de escanteios na reta final da partida. Em cobrança curta, Malo Gusto e Enzo Fernández trocaram passes, o lateral francês finalizou em cima de Giay, atrapalhando a rota da bola, que ainda desviou em Weverton e acabou com as chances de vitória do Palmeiras aos 38 da etapa final.

Palmeiras 1x2 Chelsea: ficha técnica

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Veiga) e Allan (Maurício); Estevão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Téc: Abel Ferreira

Chelsea-ING

4-3-3: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos (Essugo), Enzo Fernández e Nkunku (Madueke); Palmer, Pedro Neto (Dewsbury-Hall) e Delap(João Pedro). Téc: Enzo Maresca

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Data: 4/7/2025

Árbitro: Alireza Faghani-AUS

Assistentes: Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS

Gols: 16min/1ºT - Palmer e 38min/2ºT - Weverton (contra) (CHE); 7min/2ºT - Estevão (PAL)

Cartões: Richard Ríos (PAL); Malo Gusto, Delap e Colwill (CHE)

Público: 65.782 presentes