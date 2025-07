Resultados e lado humano: Condé celebra um ano do primeiro jogo à frente do Ceará

Foto: FCO FONTENELE Léo Condé conseguiu acesso e título estadual no Vovô

Há exatamente um ano, no dia 5 de julho de 2024, Léo Condé comandava o Ceará pela primeira vez à beira do campo. Naquela ocasião, o Vovô foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, na Arena Castelão, pela Série B. Doze meses depois, o cenário é completamente distinto: acesso garantido, bicampeonato estadual conquistado, campanha sólida na Série A e, principalmente, a afirmação de um treinador que se tornou referência técnica e de gestão em Porangabuçu.

Ao longo de 56 jogos, Condé acumula 31 vitórias, nove empates e 16 derrotas. Sob sua liderança, o Alvinegro marcou 86 gols, sofreu 51 e retomou a condição de protagonista no futebol nordestino. Para além dos números, o mineiro de 47 anos construiu algo mais valioso: um ambiente de trabalho respeitoso, confiante e eficiente.

Primeiras impressões e resultados

O técnico chegou em meio ao primeiro turno da Série B, substituindo Vagner Mancini, e rapidamente imprimiu seu estilo equilibrado. Foi responsável direto pela melhora de rendimento que culminou no sonhado retorno à elite nacional.

"Buscamos um treinador cujo trabalho se encaixasse na característica do elenco, o que possibilitaria mais rápida adaptação e poderia potencializar a qualidade do grupo e o desenvolvimento do trabalho. Fizemos estudo prévio nesse sentido, que demonstrou que havia boa compatibilidade do trabalho do Léo Condé com as características do nosso elenco, além de outras informações obtidas sobre o profissional e sua forma de pensar o futebol, somadas a um histórico vencedor e de sólidos trabalhos anteriores”, conta Haroldo Martins, CEO de Futebol do clube, ao Esportes O POVO.

Com a ascensão à Série A, o contrato do técnico foi renovado para uma temporada desafiadora. Peça crucial na montagem do elenco, o comandante mostrou mais uma vez sua competência quando, logo em março, ergueu a taça do Campeonato Cearense, superando o rival Fortaleza na decisão.

“Não diria que há surpresa, pois desde o início sabíamos sobre o grande profissional que estávamos contratando; o Léo é um grande treinador, vive uma ascensão na carreira, e busca esse crescimento junto com o Ceará. Esperamos seguir com mais conquistas para solidificar essa ascensão e, se Deus quiser, desenvolver um trabalho longevo”, finaliza o CEO.

Lado humano e confiança aos departamentos

Para além dos resultados dentro de campo, outro aspecto de Condé elogiado por diversos funcionários do Vovô é o lado humano. Segundo André Martins, coordenador do Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Ceará, o sucesso se explica pela combinação de liderança, confiança no processo e respeito aos setores do clube.

"O Condé é um líder que entende a importância de confiar no Cesp e confia na nossa responsabilidade de alimentá-lo diariamente com informações claras e objetivas. Ele sabe delegar funções dentro da comissão técnica, e essa escuta mais próxima dos atletas — sobre como estão se sentindo em relação aos treinos —, ele deixa a cargo do preparador físico Diego (Kami Mura), com quem tenho uma relação muito próxima e estamos sempre bem alinhados. O Condé tem muita experiência e sensibilidade. Ele sabe ouvir, entende o contexto de cada atleta e, com base nas informações que passamos, toma decisões seguras e equilibradas”, comenta.

A relação com os setores táticos e estratégicos também é elogiada. Alcino Rodrigues, chefe da análise de desempenho, reforça a abertura e o respeito profissional que Condé oferece.

"É um trabalho direto e diário, com bastante confiança. Ele e a comissão nos dão muita liberdade. Temos reuniões diárias para discussões de treinos, plano de jogo e estratégias, nos dá liberdade para apresentar os adversários. É uma relação interpessoal fortalecida no dia a dia. É um ser humano que nos escuta diariamente”, afirma.

O reflexo desse ambiente positivo apareceu em campo. Além do título estadual, o Ceará figurou entre os seis primeiros colocados nas rodadas iniciais da Série A e, atualmente, ocupa a 12ª posição, com campanha segura para os objetivos traçados.

Perfil reservado

No relacionamento com a imprensa, o técnico também é reconhecido pela serenidade. Israel Simonton, gerente de comunicação do Ceará, destaca o equilíbrio no trato com os microfones.

"Mesmo nas vitórias, adota um discurso que divide sempre os méritos com os jogadores e torcedores. Ainda que seja mais reservado, é atento a tudo, gosta bastante de saber aquelas avaliações mais técnicas por parte da imprensa. A gente sempre pondera sobre eventuais padrões de perguntas, mas o Condé tem um perfil que já ajuda bastante a assessoria do clube. Ele é sereno e consegue agir com muita frieza independentemente dos cenários depois dos jogos", ressalta.

Gestão de grupo

Em contato com o Esportes O POVO, Lucas Drubscky, executivo de futebol, fez questão de destacar a didática do mineiro e a condução equilibrada do elenco profissional.

"O que mais conta a favor do Léo é a clareza que ele consegue passar para os atletas os comandos, as estratégias, aquilo que ele quer da equipe em treinos e em jogos. Isso naturalmente atrai os atletas para junto dele, porque ele exerce uma liderança muito tranquila. Os jogadores gostam disso. Não é algo que deixa os caras desconfortáveis.”

Permanência desejada

Com contrato até o fim de 2025, Léo Condé segue como peça importante no projeto alvinegro. Mais do que números e troféus, o treinador construiu, em um ano, um modelo de trabalho respeitado e humano com resultados nítidos.

Não à toa, o presidente João Paulo Silva, sempre que possível, deixa clara sua intenção de prorrogar o vínculo com o comandante.

"O Léo, além de uma pessoa fantástica, é um excelente profissional, que vem fazendo um trabalho muito bom à frente do Ceará. É um técnico que valoriza o nosso clube, que quer crescer conosco. Foi um casamento de ideias, as nossas com a dele. É um treinador que vive o dia a dia, respeita e é respeitado por todos. Faz o ambiente ser ainda mais leve, consegue dialogar bem com os atletas, sempre querendo a excelência do grupo. Como presidente, busco trazer estabilidade para todos internamente, não seria diferente com o nosso treinador. Condé tem o perfil para entregar resultados. Meu desejo é que ele permaneça no nosso clube por anos", disse o mandatário alvinegro ao Esportes O POVO.

Até o fim do ano, o mineiro comandará o Ceará em 28 oportunidades, se cumprir o contrato. Caso atinja essa marca, se tornará o 12º treinador com mais jogos na história do Vovô (84). No ranking, ele superaria nomes como Vagner Mancini (82) e Marcelo Vilar (70). O líder é Dimas Filgueiras, com 515 partidas à frente do comando técnico. O levantamento foi feito pelo educador museal do Centro Cultural do Ceará, Gabriel Arcelino.



Ceará: top-10 técnicos com mais jogos na história

Dimas Filgueiras: 515 jogos Caiçara: 304 jogos Ivonísio Mosca de Carvalho: 218 jogos Lula Pereira: 162 jogos Janos Tatray: 158 jogos Aurélio Bentes Teixeira: 136 jogos Sérgio Soares: 131 jogos Arnaldo Lira: 121 jogos Paulo César Gusmão: 120 jogos Guto Ferreira: 105 jogos

Fonte: Gabriel Arcelino, educador museal do Centro Cultural do Ceará