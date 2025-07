Em jogo morno no PV, Ferroviário e Sousa ficam no empate sem gols pela Série D

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Tubarão ficou no empate com o Dino no PV

Pela 11ª rodada da Série D, Ferroviário e Sousa-PB não conseguiram alterar o placar do Estádio Presidente Vargas, ontem, e ficaram no 0 a 0. É o segundo empate consecutivo do Tubarão como mandante.

Com o resultado, a equipe da Barra do Ceará se manteve entre os quatro primeiros do Grupo A3 da última divisão do campeonato nacional, com um ponto à frente do Santa Cruz-RN.

Dentro de campo, a igualdade no placar definiu bem o que foram as equipes no confronto. Após uma primeira etapa pouco inventiva de ambos os lados, cearenses e paraibanos foram para o segundo tempo dispostos a balançarem as redes. No entanto, os erros individuais se sobressaíram — assim como as oportunidades perdidas.



Ferroviário 0 x 0 Sousa-PB: o jogo

O Ferroviário dominou as ações ofensivas no início do confronto, mas a marcação em linhas baixas do Sousa conseguiu cortar todas as tentativas de tramas no ataque do Tubarão. Até que, aos 16 minutos, surgiu a primeira grande chance da partida.

A equipe paraibana conseguiu recuperar a bola no sistema defensivo e lançou, rapidamente, Diego Ceará. O atacante disparou mano a mano com o goleiro do Tubarão, João Vitor, driblou o arqueiro, mas chutou para fora.

O Ferroviário só foi responder o susto aos 21: após cobrança de escanteio, Léo Paraíso escorou de cabeça para a pequena área, mas Ciel não conseguiu alcançar a bola para finalizar.

Após essa sequência, a partida voltou a ficar bastante disputada, mas com ambas as equipes tendo dificuldades na criação. Cenário esse que prometeu ser diferente na segunda etapa.

Já nos primeiros segundos, o Sousa conseguiu ótima escapada pela direita e, em finalização de longa distância, exigiu boa defesa do goleiro do Ferrão. Aos 12 minutos, após recuperar a bola ainda no campo de ataque, Luis Henrique conseguiu boa jogada da esquerda para dentro e finalizou rasteiro, com a bola passando próxima à trave coral.

Cinco minutos depois, uma nova sequência perigosa do Sousa. O Ferroviário errou novamente na saída de bola, Luis Henrique conseguiu outro bom lance pela esquerda, mas foi travado na hora da finalização.

Já na sequência, após cobrança de lateral, Emersonn Bastos recebeu a bola com liberdade e finalizou para a defesa do arqueiro cearense. A resposta positiva do Ferroviário veio imediatamente.

Após a defesa de João Vitor, o Ferrão, em três toques, já chegou ao campo de ataque com liberdade. Foi então que, em cruzamento vindo da esquerda, Natan apareceu de surpresa, nas costas da defesa paraibana, mas finalizou nas mãos do goleiro do Dino.

A última boa oportunidade da partida saiu aos 31. Bryam recuperou bola no meio-campo, saiu lançado na ponta direita corta para dentro e finaliza para boa defesa do goleiro do Sousa.