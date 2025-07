Fortaleza recebe o Minas Brasília no PV por acesso inédito ao Brasileirão Feminino A1

Foto: João Moura/Fortaleza EC Leoas estão invictas na competição nacional

Com o objetivo de conseguir o acesso inédito à Série A1 do futebol feminino, o Fortaleza recebe a equipe do Minas Brasília hoje, às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas. O confronto decisivo terá transmissão da Rádio O POVO CBN.

Após vencer o jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, fora de casa, um simples empate no tempo regulamentar garante as Leoas do Pici na elite do futebol nacional em 2026.

A vantagem foi garantida no primeiro duelo, ocorrido no Bezerrão, na capital nacional. As tricolores saíram atrás no placar, mas logo conseguiram a virada, com gols de Akhemi e Jhow — artilheira da equipe, com sete gols marcados.

“A gente estava perdendo de 1 a 0 (o primeiro jogo) e não deixou cair. A minha mãe estava assistindo ao jogo também e ela me falou que chorou pelo gol que a gente tomou, pois pensou que poderia acontecer novamente, como nos outros anos (de perder o jogo de ida), mas não deixamos cair. Ficamos focadas”, destacou Natália, em entrevista ao Esportes O POVO.

O momento histórico tem mobilizado torcida e clube em busca de um feito marcante para o futebol feminino do Fortaleza. Na última edição, as Leoas também haviam chegado às quartas de final, mas não garantiram o acesso ao sofrer a derrota de 5 a 2 para o Juventude no placar agregado. O histórico nos anos recentes tem sido de "bater na trave" no momento decisivo.

Nesta temporada, a decisão é resultado da campanha consistente. Com cinco vitórias e três empates em oito partidas, as Leoas chegam invictas ao confronto decisivo. A equipe soma 22 gols marcados e apenas cinco sofridos, apresentando um dos melhores ataques da competição. A consistência defensiva também tem sido pilar importante na trajetória tricolor: o Fortaleza passou quatro jogos sem ser vazado na primeira fase.

Além da vantagem no placar agregado, o fator casa e o apoio da torcida são trunfos para impulsionar a equipe comandada por Erandir Feitosa na caminhada pelo acesso à elite. Segundo o comandante das Leoas, o grupo tem trabalhado com foco e sobriedade em busca do sonho de se garantir na Série A1.

“A expectativa está grande. A gente sabe da responsabilidade que vai ser esse jogo. Estamos atentos a isso. O mais importante é que a gente está focado nesse objetivo. A preparação está sendo boa. A equipe entendeu que a gente não conquistou nada ainda. É pé no chão e dedicação nesse jogo para a gente conseguir nosso objetivo”, comentou o treinador.

A fim de incentivar a presença do público no jogo mais importante da temporada, o clube disponibilizou entrada gratuita para os torcedores mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos solidários dão acesso aos setores amarelo e laranja do PV. Antes do apito inicial, o estádio vai receber um "esquenta" para a partida com clima de final. O momento contará com exposição de taças, bazar de produtos oficiais, brindes e ações do Sócio Fortaleza.

Fortaleza x Minas Brasília: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, e Thalita; Andressa, Natália e Esterfany; Leidiane, Mayara e Jhow. Téc.: Erandir Feitosa

Minas Brasília

4-3-3: Rubi; Ana Júlia, Rhayssa, Esther e Gabi Arcanjo; Stephane, Rafa e Monse; Jayanne, Gaby, e Michele Carioca. Téc: Kethleen Azevedo

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 6/7/2025

Hora: 15 horas

Árbitro: Elizabete Esmeralda/CE

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa/CE e Deborah Beatriz Ferreira da Silva/CE

Transmissão: Rádio O POVO CBN, YouTube Esportes O POVO, Facebook Esportes O POVO