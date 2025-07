PSG e Real Madrid avançam e vão se enfrentar na semifinal do Mundial de Clubes

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Dembélé balançou as redes na vitória do PSG

O atual campeão da Champions League e o maior vencedor do torneio europeu vão medir forças na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. PSG e Real Madrid fizeram valer o favoritismo nas quartas de final e garantiram presença entre as quatro melhores equipes do mundo.

Os franceses, mesmo tendo dois jogadores expulsos, bateram o Bayern de Munique por 2 a 0, com gols de Doué e Dembélé, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Já o time espanhol despachou o também alemão Borussia Dortmund com triunfo por 3 a 2, com fim de jogo agitado no MetLife Stadium, em Nova York — que será palco das semis e da decisão.

PSG e Real Madrid vão se enfrentar na próxima quarta-feira, 9, às 16 horas (de Brasília). A outra semifinal será entre Fluminense e Chelsea, na terça, 8, também às 16 horas. A grande final do Mundial está marcada para domingo, 13, às 16 horas.

PSG 2x0 Bayern de Munique: o jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Disputado no climatizado Mercedes-Benz Stadium, o confronto teve ritmo intenso, ao contrário de outros jogos do torneio, nos quais o calor acabou impactando o desempenho das equipes em campo.

Com a bola rolando, PSG e Bayern apresentaram ideias semelhantes de jogo: marcação em bloco alto para pressionar a saída adversária e velocidade nas transições ofensivas. Ambos os times criaram boas oportunidades para abrir o placar, mas os goleiros Donnarumma, pelo lado francês, e Neuer, pelo alemão, brilharam com defesas decisivas.

O Bayern chegou a balançar as redes aos 46 minutos, com gol de cabeça de Upamecano após cobrança de falta de Kimmich, mas o lance foi anulado por impedimento. Ainda antes do apito final da primeira etapa, o meio-campista Musiala sofreu uma grave lesão em dividida com Donnarumma. O goleiro, visivelmente abalado, demonstrou consternação ao perceber a gravidade do ocorrido.

Na etapa complementar, o Bayern demonstrou melhores condições físicas, mas o duelo seguiu equilibrado. O PSG, já sem o mesmo fôlego para marcar alto, apostou em bolas longas, especialmente buscando Doué, que tem no um contra um sua principal virtude.

O Bayern, por outro lado, insistiu na construção paciente, de pé em pé. A entrada de Gnabry no lugar de Musiala trouxe nova dinâmica ao setor ofensivo, mas a falta de precisão nas finalizações continuou prejudicando o desempenho alemão. Kane, bem marcado, teve atuação discreta e pouco conseguiu produzir dentro da área.

Quem foi efetivo, de fato, foi Doué. Aos 32 minutos, o atacante recebeu na intermediária, puxou para a perna esquerda e finalizou forte. Neuer, ao tentar defender, escorregou e apenas observou a bola entrar no gol. Pacho e e Hernández, ambos do PSG, ainda foram expulsos na reta final, enquanto Harry Kane, do Bayern, chegou a marcar um gol aos 41, mas foi anulado.

No fim, apesar de ter dois homens a menos, o PSG conseguiu fazer o 2 a 0 com Dembélé, confirmou a vitória e avançou à semifinal do Mundial de Clubes com méritos, mantendo viva a possibilidade de conquistar mais um título de enorme peso na história do time nesta temporada.

Real Madrid x Borussia Dortmund: o jogo

No outro duelo do dia, sob o sol de Nova York, o Real Madrid construiu a vitória sobre o Borussia Dortmund ainda no primeiro tempo, graças ao toque da nova geração espanhola.

Logo aos dez minutos, o atacante Gonzalo García aproveitou cruzamento de Arda Güler e abriu o placar. Dez minutos depois foi a vez do lateral Fran García aparecer na área para balançar as redes.

A emoção parecia reservada para os minutos finais da partida. Já nos acréscimos, Beier descontou para os alemães. Na sequência, Mbappé, acionado na segunda etapa, acertou pelo voleio e marcou 3 a 1. Dois minutos depois, Huijsen foi expulso por cometer pênalti, convertido por Guirassy. Antes do apito final do brasileiro Ramon Abatti, Courtois ainda fez boa defesa para garantir a classificação do Real Madrid.

Com Afonso Ribeiro