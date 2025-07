Rádio O POVO CBN transmite jogo que vale acesso do time feminino do Fortaleza

Foto: João Moura/Fortaleza EC O Fortaleza vai em busca do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino por mais um ano.

As rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) transmitirão o jogo decisivo do Fortaleza pelas quartas de final do Brasileirão Feminino A2, diante do Minas Brasília, hoje. O duelo, que se inicia a partir das 15 horas, poderá firmar as Leoas na Série A1 da modalidade.

Para isso, a equipe comandada por Erandir precisa empatar ou vencer o time brasiliense, já que alcançou a vitória do jogo de ida por 2 a 1, de virada, fora de casa, em junho.

A transmissão da partida será realizada a partir das 14h45min, também nas redes sociais do O POVO e Esportes O POVO, no YouTube e no Facebook. A narração será de Alessandro Oliveira, com comentários da Iara Costa. As reportagens ficam por conta de Horácio Neto.

"Vai ser uma grande transmissão. Estou muito ansioso e feliz pela possibilidade de transmitir este grande jogo. Eternizar a nossa voz em um momento tão importante na história traz uma responsabilidade enorme e valoriza cada vez mais a categoria. Espero um grande jogo, com gols e o acesso das Leoas", frisou Alessandro.

O torcedor que desejar assistir à partida diretamente do estádio Presidente Vargas precisa doar um quilo de alimento em troca do bilhete diretamente da entrada do setor amarelo. O setor laranja também estará aberto.

A festa pré-jogo contará com promoção de sócio-torcedor, bazar da Volt (fornecedora do clube), promoção para sócios e atividades lúcidas para crianças, que vão desde pintura no rosto até a presença de mascotes e brinquedos infláveis. Haverá ainda a exposição de taças históricas, dos mascotes, bem como a de ídolos do Tricolor.