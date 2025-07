Ceará entra em fase final de preparação antes de retomar rotina de jogos com clássicos

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Pedro Henrique soma cinco gols na temporada 2025

A ansiedade da torcida do Ceará pela volta dos jogos do time está próxima de acabar. Após um mês da última vez que o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo, os comandados do técnico Léo Condé estão em fase final de preparação para a retomada da rotina normal de confrontos, marcada pela disputa da Copa do Nordeste e da Série A do Campeonato Brasileiro.



O elenco do Ceará entrou em período de férias no dia 10 de junho, devido à pausa para os times da elite nacional em razão da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que já está em sua final, sendo o Fluminense o único clube brasileiro ainda vivo — o time carioca vai enfrentar o Chelsea na semifinal, amanhã.



Os jogadores voltaram aos treinos em Carlos de Alencar Pinto no dia 23 de junho e, desde então, seguem focados na continuidade da temporada. Apesar da possibilidade de se movimentar no mercado da bola em busca de reforços, a diretoria do Vovô ainda não oficializou nenhuma contratação, embora tenha admitido o desejo de trazer pelo menos três atletas para incrementar o plantel: um volante, um centroavante e um ponta.



"Eu quero que o torcedor entenda que não é falta de trabalho, não é falta de interesse, não é ser conservador, não se trata disso. Eu também não vou trazer um jogador por trazer. A gente tem que valorizar nosso elenco, fizemos um bom primeiro semestre e conseguimos atingir os objetivos", explicou o mandatário alvinegro em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na quarta-feira passada, 2.



Por outro lado, houve saídas. O meio-campista Jorge Recalde, que tinha contrato até o final desta temporada, entrou em acordo com o Vovô e rescindiu seu vínculo. Fora dos planos da comissão técnica, o paraguaio, que havia sido utilizado apenas cinco vezes neste ano, acertou sua ida para o Libertad-PAR. O atacante Lelê, que foi para o Japão, foi outro que deixou Porangabuçu em período recente.

Quem também está próximo de se despedir é Martínez. O argentino chegou por empréstimo ao Ceará, vindo do Talleres-ARG, no início deste ano, mas não conseguiu se firmar na equipe e pouco atuou com a camisa preta-e-branca: foram nove partidas e uma assistência. Assim como Recalde, o atacante não está no planejamento de Léo Condé.



Ainda que as ações no mercado tenham sido cautelosas, até então, por parte do Alvinegro, o clube conseguiu manter seus principais jogadores. Com a base que vinha dando certo antes da pausa para o Mundial, o Vovô terá, de cara, dois jogos importantes em seu retorno. O primeiro, contra o Sport — que vive enorme crise —, na próxima quarta-feira, dia 9, às 21h30min, no Recife (PE), pelo mata-mata do Nordestão.



Logo depois do duelo na Ilha do Retiro, o Ceará fará um Clássico-Rei tenso contra o Fortaleza, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici também passa por crise neste ano e está na zona de rebaixamento do torneio, na 18ª posição, com cinco pontos a menos que o Alvinegro, que é o 12º colocado, com 15 pontos. O confronto acontece no domingo, dia 13, às 20h30min.