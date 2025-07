Fortaleza empata com Minas Brasília e conquista acesso inédito à Série A1 do Brasileiro Feminino

Foto: Iago Ferreira / Fortaleza EC Emocionadas, Leoas comemoram acesso histórico

A espera acabou. Após amargar o “quase” em anos anteriores, o Fortaleza exorcizou os fantasmas e conquistou o acesso inédito para a elite nacional do futebol feminino. O momento histórico, com um misto de alegria e alívio, aconteceu após o empate sem gols contra o Minas Brasília-DF, na tarde de ontem, no Estádio Presidente Vargas, que contou com a presença de quase 2 mil torcedores tricolores.

Diante do time candango, quarto colocado do Grupo A, a disputa pela classificação foi acirrada. No jogo de ida, em Brasília (DF), as Leoas saíram atrás no placar, mas mostraram resiliência, conseguiram a virada e venceram por 2 a 1. O resultado acabou sendo fundamental para o Fortaleza, que fez valer sua vantagem na capital cearense.

"Tenho certeza que a gente está na história. A gente sabia da importância que tinha esse jogo, veio determinada. Mesmo com o resultado (do primeiro jogo), a gente queria vencer. Ficou com o empate, mas sai com a satisfação de dever cumprido, porque um dos objetivos do ano foi alcançado", destacou a capitã Bruna.

Apesar de já garantido no Brasileirão Feminino A1 de 2026 — será a primeira participação do clube no torneio —, as Leoas ainda possuem outro grande objetivo a ser alcançado neste ano: o título da Série A2. Na semifinal, a equipe comandada por Erandir Feitosa enfrentará o Botafogo-RJ, que conquistou o acesso após eliminar o Mixto-MT nas quartas de final.

A campanha do Fortaleza, até então, tem sido impecável, o que reforça o merecimento do time na conquista da classificação. Na fase de grupos, o Tricolor avançou de forma invicta, com quatro vitórias e três empates, terminando como líder da Chave B, com 71% de aproveitamento.

"A força da equipe, o grupo fechado. Isso agrega um potencial enorme para qualquer time. O poder do grupo, o pensamento positivo e a entrega. A entrega desse grupo está sendo maravilhosa. Essa atmosfera, a torcida vindo, presente... A palavra-chave é coletividade", exaltou a atacante Jhow.

Fortaleza 0x0 Minas Brasília-DF: o jogo



No Presidente Vargas, houve equilíbrio em campo. Com o apoio da torcida, que se fez presente com faixas e bateria, as Leoas iniciaram o jogo pressionando as rivais. A intensidade para jogar em bloco alto, porém, não durou muito tempo. Aos poucos, conforme o ímpeto diminuiu, o Tricolor passou a recuar as linhas, o que, consequentemente, gerou espaço para o Minas Brasília atacar.

Ainda assim, o Fortaleza não perdeu o controle do jogo. Das tentativas produzidas pelo Minas, nenhuma levou real perigo à baliza defendida por Lorrana. As Leoas, por sua vez, tiveram uma chance de ouro com Jhow, cara a cara com a goleira Rubi, mas a atacante se atrapalhou no momento da finalização e desperdiçou a ótima oportunidade.

No segundo tempo, a dinâmica da partida se manteve no rumo da etapa anterior. O Fortaleza seguiu sólido em seu sistema defensivo e passou a explorar com mais eficiência os contra-ataques, já que o Minas Brasília, sem tanta organização, tentava o gol a todo custo. Não fosse a trave, as Leoas teriam tirado o zero do placar aos 18 minutos, em cobrança de falta de Thalita.

Nos minutos finais, o Minas tentou pressionar. Bolas alçadas na área e tentativas de finalização das visitantes criaram um clima de tensão no PV, mas nada mudou. As Leoas, valentes, seguraram o placar e fizeram história.

Fortaleza 0x0 Minas Brasília-DF: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Júlia, Bruna, e Thalita; Andressa, Natália (Nainara) e Esterfany (Akhemi); Leidiane (Kethleen), Mayara (Tainá) e Jhow. Téc.: Erandir Feitosa

Minas Brasília-DF

4-3-3: Rubi; Ana Júlia, Rhayssa, Esther e Gabi Arcanjo (Mariana); Stephane (Lívia), Rafa e Monse (Nathália); Jayanne (Cacá), Gaby (Palominha), e Michelle. Téc: Kethleen Azevedo

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 6/7/2025

Árbitra: Elizabete Esmeralda/CE

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa/CE e Deborah Beatriz Ferreira da Silva/CE

Cartões amarelos: Thalita e Lorrana (FOR); Cacá (BRA)

Público: 1.846 presentes