Intransponível em 2022, goleira da seleção quer repetir feito na Copa América Feminina 2025

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Lorena é a goleira titular da Amarelinha

Com estreia marcada para o próximo domingo, 13, a seleção brasileira feminina segue a preparação para a Copa América. Nesse fim de semana, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o técnico Arthur Elias e o preparador de goleiras Édson Júnior deram atenção especial às arqueiras, observando o desempenho e ajustes necessários para o estilo de cada uma.

As convocadas do treinador para a competição são a experiente Lorena, jogadora do KC Current, dos EUA, e as estreantes Camila e Cláudia, arqueiras de Cruzeiro e Fluminense, respectivamente. Em 2022, Lorena foi a única na posição que não sofreu gols no torneio continental.

"Fiquei muito feliz de, em 2022, ter jogado a Copa América e ter sido a primeira goleira a conseguir o feito de terminar a competição sem tomar gols. Para esse ano, eu tenho o mesmo pensamento de fazer uma grande competição sem tomar gols. Trabalhamos muito para isso e as goleiras estão muito preparadas, independente de quem vai jogar", avaliou a "veterana" de 28 anos.

Além das convocadas, também tem treinado com a seleção a goleira Carlinha, do São Paulo, convocada pela primeira vez pelo técnico Arthur Elias para integrar o elenco no período de preparação, no Rio de Janeiro.

"É notório o quanto elas estão cada vez mais confortáveis e inseridas no modelo de jogo e dentro daquilo que o Arthur (Elias) pede. Estamos numa preparação muito boa e consistente. A gente vem se preparando para todos os desafios que a competição vai nos oferecer", garantiu o preparador Edson Júnior.

A Amarelinha segue em período de treinos na Granja Comary até a próxima quinta-feira, 10, quando embarca para Quito, capital do Equador, cidade-sede da Copa América. O torneio acontece entre 12 de julho e 2 de agosto. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

A estreia na Copa América feminina está marcada para domingo, 13, contra a Venezuela, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Chillogallo, em Quito.