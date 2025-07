Na retomada, Ceará refina últimos ajustes e visa decisão contra Sport

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Volante Richardson pode voltar a figurar entre os titulares

A intertemporada do Ceará está chegando ao fim. Após quase um mês de pausa no calendário, o elenco alvinegro entrou na reta final dos trabalhos antes da retomada oficial dos jogos. O período de preparação foi iniciado no dia 23 de junho, em razão da paralisação dos torneios nacionais por conta do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos.

O primeiro desafio neste retorno será decisivo. Amanhã, o time comandado por Léo Condé enfrenta o Sport-PE, às 21h30min (horário de Fortaleza), na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Quem vencer avança às semifinais. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

Antes disso, todavia, o elenco alvinegro ainda realizará seu treino de apronto hoje à tarde, no CT de Porangabuçu. Após a atividade, a delegação embarca para a capital pernambucana.

A principal novidade para essa retomada é o retorno de jogadores importantes que estavam entregues ao departamento médico. Richardson, Matheus Bahia e Fernandinho voltaram a treinar normalmente e devem reforçar a equipe na partida contra o Sport.

A presença de Richardson, inclusive, promete acirrar a disputa por uma vaga no meio-campo. Titular em boa parte da temporada, Fernando Sobral viveu momentos de instabilidade técnica antes da parada e pode perder espaço. Dieguinho, em boa fase, deve seguir entre os titulares, enquanto Condé decide quem será seu parceiro na cabeça de área.

Fora de campo, a diretoria de futebol também movimenta o mercado. A cúpula admite a necessidade de reforçar o elenco e trabalha para trazer, pelo menos, três nomes: um volante, um centroavante e um atacante de lado. Até o momento, nenhuma contratação foi oficializada.

Em contrapartida, algumas saídas foram definidas. O meio-campista Jorge Recalde rescindiu contrato e acertou seu retorno ao Libertad-PAR. Lelê, que vinha tendo poucas oportunidades, foi negociado com o Nagoya Grampus, da primeira divisão futebol japonês. Outro que está próximo de deixar o clube de Porangabuçu é o argentino Alejandro Martínez, que chegou por empréstimo do Talleres-ARG no início de 2025, disputou nove jogos e não faz parte dos planos da comissão técnica para a sequência do ano.

A expectativa é de um segundo semestre intenso no Ceará, com decisões importantes no regional, clássico pela Série A e movimentações no elenco para manter a equipe competitiva no restante da temporada. Até o fim do ano, a equipe disputará pelo menos 28 partidas.