Chelsea vence o Flu e Brasil não tem mais clubes na disputa do Mundial

Foto: Paul ELLIS / AFP Ex-Fluminense, João Pedro marcou duas vezes e garantiu o triunfo dos londrinos

Com dois gols do atacante João Pedro, o Fluminense foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0 e dá adeus ao Mundial de Clubes. O Tricolor das Laranjeiras até tentou reagir, mas os ingleses se sobressaíram com superioridade técnica. O duelo válido pelas semifinais do certame aconteceu na tarde desta terça-feira, 8, no estádio MetLife, em New Jersey.

Com a derrota, nenhuma equipe brasileira segue na disputa do torneio e a final da competição será jogada por dois europeus, já que PSG e Real Madrid fazem a outra semifinal. Flamengo e Botafogo caíram nas oitavas de final, diante de Bayern de Munique e Palmeiras, respectivamente, enquanto o Verdão foi derrotado pelo Chelsea nas quartas de final.

O jogo começou com a equipe de Xerém tendo uma leve vantagem, criando a primeira grande chance do confronto logo aos dois minutos. Mas, após o breve susto, o Chelsea tomou o controle das ações da partida.

Assim como em todos os jogos de mata-mata, a equipe brasileira jogou com uma linha de cinco na defesa e três volantes no meio-campo, buscando sempre a velocidade de Arias para sair no contra-ataque. Sem contar com Freytes, Martinelli e Samuel Xavier, o Tricolor das Laranjeiras teve dificuldades para implementar seu jogo

Na lateral direita, Guga não conseguiu marcar Pedro Neto e, no meio-campo, Hércules não imprimia a criatividade necessária na hora de sair em transições. Em uma das vezes onde o Flu tentava sair para o jogo, Cano foi desarmado e o Chelsa puxou um contra-ataque. Pedro Neto cruzou, Thiago Silva afastou e João Pedro, livre de marcação, chutou de fora da área no rebote e, em belo gol, abriu o placar aos 18 minutos da primeira etapa.

A equipe londrina continuou pressionando até a parada para hidratação, por volta dos 25 minutos. Antes disso, o único grande lance do Tricolor foi uma saída veloz que resultou em finalização de Hércules. O volante conseguiu tirar do goleiro, mas Cucurella conseguiu salvar em cima da linha.

Com a pausa, Renato Gaúcho impor mais ofensividade ao Flu. Foi assim que o Tricolor conseguiu um pênalti, aos 34 minutos, quando a bola bateu no braço de Chalobah. O VAR, entretanto, sugeriu revisão do lance e a infração foi invalidada, já que a arbitragem julgou que tratou-se de um movimento natural do defensor.

No segundo tempo, Renato colocou em campo Everaldo e Keno, desmontando o sistema de três zagueiros como foco em uma equipe vertical. A estratégia colocou o camisa 9 frente a frente com Robert Sanchez, goleiro do Chelsea, mas o goleiro levou a melhor. No lance seguinte, o Chelsea ampliou o placar.

Bernal errou passe no meio-campo, os ingleses recuperaram a posse com Palmer, que acionou Enzo Fernández na sequência. O camisa 8 achou João Pedro na profundidade, o camisa 20 driblou Ignácio e chutou forte para ampliar o placar e marcar o seu segundo gol na partida, aos 10 minutos da etapa complementar.

Com dois gols de desvantagem, Renato Gaúcho promoveu a estreia de Soteldo e posteriormente, as entradas de Canobbio e Lima. Sem o poder de marcação visto durante todo o torneio e com a equipe evidentemente abatida após o segundo gol, o Flu foi mais permissivo com as trocas de passe e finalizações do adversário.

Nicolas Jackson ficou proximo de marcar o terceiro tento inglês na partida, mas a bola foi pelo lado de fora. Nos minutos finais da partida, o Chelsea diminuiu o ritmo e permitiu com que o Fluminense trabalhasse mais a bola, mas os brasileiros não conseguiram uma grande chance que lhes permitisse diminuir a vantagem do rival.

Ficha técnica: Fluminense 0x2 Chelsea



Fluminense



5-3-2: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos (Keno) e Renê; Facundo Bernal (Lima), Hércules (Canobbio) e Nonato (Soteldo); John Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Chelsea-ING



4-3-3: Robert Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández (Andrey Santos) e Cole Palmer; Nkunku (Dewsbury-Hall), Pedro Neto (Madueke) e João Pedro (Nicolas Jackson). Técnico: Enzo Maresca

Local: Estádio MetLife, em New Jersey (EUA)

Data: 8/7/2025

Gols: João Pedro aos 17 do 1T e aos 10 do 2T (Chelsea)

Cartões: Nonato, Soteldo (Fluminense); Robert Sánchez (Chelsea)

Árbitro: François Letexier (França)

Assistentes: Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)

Público: 70.556 pessoas