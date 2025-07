Fortaleza dá largada por 2º semestre diferente e desafia embalado Bahia no Nordestão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda nunca caiu antes da semifinal do Nordestão

No período sem jogos forçado pelo Mundial de Clubes, foram quase 30 dias de pit stop no Pici. Tempo suficiente para o Fortaleza respirar, trocar peças, recalibrar o time e olhar com atenção para o retrovisor em busca do que não funcionou no primeiro semestre. Agora, com o motor ligado e o cronômetro em contagem regressiva, o Fortaleza terá um difícil teste de pista logo na retomada.

O Tricolor passou o período longe dos jogos oficiais, mas em movimento nos bastidores: treinos em dois períodos, novas adições ao plantel e busca por soluções dentro do próprio elenco. Quem também foi mantido foi o "piloto" Juan Pablo Vojvoda, que deve renovar suas ideias de jogo para o novo split a fim de encontrar o impulso certo para a largada.



Depois de um primeiro turno travado por eliminações, derrapagens e uma incômoda zona de rebaixamento na Série A, o Fortaleza volta à pista das competições brasileiras nesta quarta-feira, 9. Hoje, às 21h30min, o time encara o Bahia, na Arena Fonte Nova em confronto eliminatório nas quartas de final da Copa do Nordeste.

O adversário chega em boa fase e encerrou o período pré-pausa vencendo o RB Bragantino por 3 a 0. Sob o comando de Rogério Ceni, ex-técnico do Fortaleza, o Bahia jogará em casa, com o apoio de mais de 30 mil torcedores, enquanto o Leão aposta na intertemporada como combustível para reanimar a competitividade e na mística de Vojvoda — que nunca ficou de fora das semifinais do torneio desde que chegou ao clube.



Durante a pausa, o Fortaleza acertou as contratações do ponta José "Tucu" Herrera e do atacante Adam Bareiro, além do retorno de Ryan Guilherme, que estava emprestado. Contudo, o trio só pode estrear no Clássico-Rei de domingo, caso sejam registrados a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) — posto que a janela de transferências abre oficialmente na quinta-feira, 10.



Como novidade na equipe, o time de Vojvoda pode ter a estreia do meio-campista Matheus Pereira, que também está entre os reforços, mas chegou antes do fim do período de inscrições da Copa do Nordeste, no início de junho, e já está registrado no BID. Antes das férias, o meia foi relacionado contra o Santos-SP, na Série A, mas não entrou em campo.

Se o “pit stop” do Fortaleza foi corrido para trocar as peças, o Bahia viveu uma corrida tão tranquila no primeiro semestre que nem sequer passou pelos "boxes". O elenco é o mesmo, sem nenhuma chegada e nenhuma saída. O clube anunciou a renovação do meia Jota, do treinador Rogério Ceni e a compra de Kayky, emprestado pelo Manchester City.

Para o confronto, o Bahia tem dois desfalques: o zagueiro Kanu, com um problema no tendão de Aquiles, e o volante Erick, que lesionou o músculo da coxa direita. Por sua vez, o Fortaleza não contará com o atacante Moisés, que está no departamento médico há quase três meses. O zagueiro David Luiz e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco também estão fora por lesão, enquanto o volante Zé Wellison não foi relacionado por opção técnica. Com isso, Lucas Sasha, que negocia saída para o Athletico-PR, tem grandes chances de ser titular.

A disputa conta ainda com o corriqueiro bom duelo entre dois dos treinadores mais longevos do futebol brasileiros. Em sete jogos disputados entre eles, foram dois empates, duas vitórias de Vojvoda e três de Rogério Ceni. O Bahia jamais foi eliminado pelo Fortaleza em uma fase eliminatória do Nordestão, mas não vence o adversário na competição desde 2019.



Ficha técnica – Bahia x Fortaleza

Bahia

4-3-3: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José. Tec: Rogério Ceni

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso; Lucas Sasha, Rossetto (Matheus Pereira), Martínez e Pochettino; Breno Lopes e Lucero (Deyverson). Tec: Juan Pablo Vojvoda

Data: Quarta-feira, 9/7/2025

Horário: 21h30min (de Fortaleza)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Árbitro: Antonio Dib Moraes

Assistentes: Marcio Iglesias e Mauro Cezar Evangelista

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) e