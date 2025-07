Na retomada dos jogos, Ceará reencontra Sport por vaga na semifinal do Nordestão

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Léo Condé, técnico do Ceará

Rivais nas finais de 2014 e 2023, Ceará e Sport-PE voltam a medir forças na Copa do Nordeste, agora pelas quartas de final. Hoje, a partir das 21h30min, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), o Vovô reencontra o Rubro-Negro na retomada do calendário de jogos e quer garantir presença entre os quatro melhores do torneio.

Tanto o Leão da Ilha quanto o Alvinegro tiveram mais de um mês sem partidas, já que as principais competições do País foram paralisadas em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes. Os pernambucanos jogaram pela última vez em 1º de junho, contra o Mirassol-SP, pela Série A, enquanto os cearenses atuaram no dia 7 do mesmo mês, diante do Sampaio Corrêa-MA, pelo Nordestão.

Depois de cerca de 15 dias de férias e duas semanas de treinos, o time de Porangabuçu ganhou tempo para contar com os retornos de Matheus Bahia, Richardson e Aylon, que estavam lesionados e voltam a estar à disposição de Léo Condé. O lateral-esquerdo retorna como titular, e o volante disputa vaga com Fernando Sobral. Já o atacante será opção no banco de reservas.

O Sport, por sua vez, aproveitou o intervalo no calendário para uma reformulação profunda, já que é o lanterna do Brasileirão, ainda sem vencer em 11 jogos. O time do Recife demitiu o técnico português António Oliveira e contratou o ex-volante Daniel Paulista, ídolo do clube como jogador. Cinco jogadores foram afastados e outros cinco deixaram o clube, ou por fim de contrato ou por empréstimo.

Ao contrário do Ceará, que ainda não contratou jogadores neste meio de ano, o Rubro-Negro tem três caras novas no elenco — entre eles, Pedro Augusto, ex-Fortaleza —, mas que não poderão jogar porque o prazo de inscrições da Copa do Nordeste se encerrou em junho. Alguns nomes da base foram agregados ao grupo, e o centroavante Gonçalo Paciência se recuperou de lesão. Por outro lado, o lateral-direito Hereda e o atacante Pablo devem ser desfalques.

Tricampeão do Nordestão, o Ceará almeja a Orelhuda pela quarta vez depois de encerrar a primeira fase na terceira posição do Grupo B, com 13 pontos — quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete partidas. O Sport, por sua vez, foi o vice-líder da chave A, com 12 pontos, somando quatro triunfos e três reveses.

"Será um jogo diferente, classificatório. Independentemente do momento que eles vivem no Campeonato Brasileiro, a competição é diferente, os jogadores são outros, a competição é outra, então não dá para tirar muita coisa. Temos que ir preparados para o jogo mais difícil e procurar buscar as oportunidades para que possa vencer lá", avaliou o zagueiro Marllon, do Vovô.



Os caminhos de alvinegros e rubro-negros, aliás, costumam se cruzar. De 2023 para cá foram oito duelos, entre Copa do Nordeste, Série B e Série A. Em 2023, quando fizeram a decisão do torneio regional, foram cinco embates.

Na atual temporada, os rivais nordestinos já mediram forças no Brasileirão, em maio, e o Vovô levou a melhor no Castelão: vitória por 2 a 0, com gols de Mugni e Galeano. Com o embate de hoje e mais um pelo returno da Série A, serão três clássicos regionais em 2025.

Este será o terceiro enfrentamento entre o Alvinegro e o Leão no mata-mata da Lampions League. Nas finais, uma taça para cada lado: o Sport faturou em 2014, em plena Arena Castelão, e o Ceará fez a festa na Ilha do Retiro em 2023. Já no ano passado, os pernambucanos eliminaram a equipe de Porangabuçu nas quartas de final, com triunfo por 2 a 1, em casa. É a chance, portanto, de uma revanche do Vovô.

Na semifinal, o vencedor do confronto na Ilha vai encarar o classificado de Bahia x Fortaleza, que se enfrentam no mesmo horário, na Fonte Nova, em Salvador (BA).

Sport x Ceará: ficha técnica

​

Sport



4-4-2: Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Gonçalo Paciência e Barletta. Téc: Daniel Paulista

Ceará



4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho e Mugni; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 9/7/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN

Transmissão: TV Jangadeiro, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO