Ceará vence Sport nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Nordeste

Foto: Marlon Costa/AGIF/Estadão Conteúdo Elenco do Ceará comemora vaga conquistada no Recife

Em jogo acirrado e com emoção na Ilha do Retiro (PE), o Ceará venceu o Sport por 4 a 2 nas penalidades, após empate sem gols no tempo regulamentar, e conquistou a classificação à semifinal da Copa do Nordeste. Com a vaga, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o Bahia, que eliminou o Fortaleza na Arena Fonte Nova (BA), na próxima fase.

O Ceará teve desempenhos opostos em cada um dos tempos. O primeiro não foi nada positivo. Mesmo com o longo período de pausa e semanas de treino, a retomada do Vovô mostrou um time sem sintonia. Não apenas isso: a estratégia do treinador Léo Condé, extremamente conservadora, mostrou-se difícil de entender, especialmente por não haver outros elementos táticos que equilibrassem tal postura.

Afinal, o Alvinegro, em mais de 45 minutos, nada produziu. Os contra-ataques foram inexistentes, assim como as tentativas de articulação organizada, de pé em pé. O time cearense se resumia a bolas longas para o campo ofensivo, sem qualquer objetividade. Não à toa, terminou a primeira etapa sem nenhuma finalização sequer — nem para fora do gol, nada.

O melhor momento do Ceará aconteceu em um lance que não valeu: Dieguinho encontrou passe para Pedro Henrique, que, aos 30 minutos, partiu em velocidade, driblou o goleiro Caíque França e empurrou a bola para o fundo da rede. O atacante, entretanto, estava completamente impedido, e o gol foi anulado ainda em campo pelo assistente.

O Sport, por sua vez, diante de uma Ilha do Retiro lotada, conseguiu ser mais intenso e produtivo, ainda que com muitas limitações técnicas e táticas. Com o estreante Daniel Paulista no comando técnico, o Rubro-Negro obrigou o goleiro Bruno Ferreira a fazer duas ótimas defesas — uma delas, digna da categoria "milagre". O 0 a 0 no placar foi lucro para o Vovô.

Após o intervalo, o cenário da partida mudou. O Ceará voltou melhor, ditando o ritmo do duelo e priorizando a posse de bola, enquanto o Sport, fora da zona de conforto e fisicamente desgastado, perdeu muito do volume que havia imposto na etapa anterior. Galeano, aos cinco minutos, quase marcou de cabeça, mas a bola passou rente à trave — foi a melhor chance do Alvinegro no embate.

Com forte chuva na Ilha do Retiro e o gramado pesado, o duelo entre as equipes acabou sendo muito mais físico, marcado por constantes confrontos no meio-campo e diversos perde-e-ganha da bola. Apesar da melhora e de ter pressionado o Sport, o Ceará não conseguiu a efetividade necessária para conquistar a vitória com a bola rolando — assim como o Rubro-Negro.

A disputa pela vaga na semifinal, então, precisou ser decidida nos pênaltis. Pedro Raul, responsável por abrir a série na marca da cal, bateu com categoria e provocou a torcida do Sport logo em seguida. Rivera, na primeira cobrança do Sport, chutou forte, mas Bruno Ferreira acertou o canto e defendeu — a bola ainda bateu no travessão.

Nas cobranças subsequentes, Fernando Sobral chegou a perder, mas o lance foi anulado porque Caíque França havia se adiantado. Ele marcou na segunda chance. Matheus Araújo até desperdiçou para o Vovô, mas Lucas Lima escorregou e perdeu mais uma, abrindo espaço para Matheus Bahia fazer o dele e selar o 4 a 2, mantendo o sonho do tetra regional vivíssimo.

Sport 0 (2)x(4) 0 Ceará: ficha técnica



Sport

4-4-2: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Chico, Rafael Thyere e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira (Atencio) e Lucas Lima; Gonçalo Paciência (Carlos Alberto) e Barletta (Romarinho). Téc: Daniel Paulista



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho (Richardson) e Mugni (Lourenço); Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul e Galeano (Matheus Araújo). Téc: Léo Condé



Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN

Cartões amarelos: Igor Cariús e Rivera (Sport); Pedro Raul, Richardson, Fernando Sobral e Fabiano Souza (Ceará)