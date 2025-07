Ferroviário é eliminado pelo CSA e perde chance de semifinal inédita no Nordestão

Foto: Allan max/CSA-ASCOM Ferroviário caiu nas quartas de final

O Ferroviário se despediu da Copa do Nordeste na noite quarta-feira, 9, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo CSA-AL, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A equipe coral sofreu dois gols ainda no primeiro tempo e não conseguiu reagir a tempo de levar a partida para os pênaltis. O resultado elimina o Tubarão da Barra nas quartas de final da competição, frustrando o objetivo de alcançar uma semifinal inédita no torneio regional.

Com muita entrega, mas baixa produtividade com a bola, os minutos iniciais — dominados pelo time da casa — foram prejudiciais ao escrete coral, que entrou com cinco defensores e precisou mudar a estratégia logo cedo. O lateral Enzo e o atacante Tiago Marques marcaram os tentos do Azulão, enquanto Wesley Junio diminuiu para o Ferroviário.

Logo aos 10 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o CSA após revisão do VAR, que identificou falta de Léo Paraíso em Luciano Naninho dentro da área. Três minutos depois, o lateral Enzo converteu colocando a bola na bochecha da rede, sem chances para João Vitor.

Aos 15, o CSA desperdiçou duas boas chances para ampliar. Na primeira, Tiago Marques apareceu livre na área, mas finalizou por cima do gol. Na sequência, João Vitor fez boa defesa em chute de Guilherme Cachoeira e, no rebote, a zaga coral conseguiu desviar, em cima da linha, para escanteio.

O segundo gol saiu pouco depois, aos 19 minutos, em jogada rápida iniciada por Camacho. Cachoeira finalizou dentro da área, a bola desviou na marcação e sobrou limpa para Tiago Marques, que bateu firme para ampliar. O atacante saiu logo após a comemoração, sentindo dores na coxa esquerda.

O Ferroviário só conseguiu reagir nos minutos finais da etapa inicial. Aos 44, após cobrança de escanteio feita por Gharib, Wesley Junio subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto, diminuindo o placar.

Na segunda etapa, o Ferroviário até passou a ser mais ofensivo, mas ainda assim não conseguia dominar as ações. Aos 13 minutos, o time alagoano chegou a balançar as redes novamente, mas Igor Bahia teve o tento anulado. Um minuto depois, o mesmo atacante foi derrubado pelo goleiro João Vitor dentro da área, mas João Vitor se redimiu e defendeu a penalidade.

Eliminado da Copa do Nordeste, o Ferroviário agora concentra suas atenções na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, onde busca retomar a consistência para garantir classificação à próxima fase.