Fortaleza mostra melhora, mas cai para o Bahia e dá adeus ao Nordestão

Foto: JUNIOR DAMASCENO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar das fases opostas, Fortaleza e Bahia fizeram duelo parelho

O Fortaleza mostrou, na retomada dos jogos, um desempenho diferente do que foi exibido na maior parte do primeiro semestre da temporada. O desfecho, porém, foi o mais comum em 2025: derrota — são 15 ao longo de 2025. O revés da vez, diante do Bahia, por 2 a 1, ontem, na Fonte Nova, em Salvador (BA), causou a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Desde 2017, quando caiu na fase de grupos, o Tricolor não ficava fora da semifinal do torneio regional, do qual é o atual campeão — em 2018, o clube do Pici não participou. Agora, as atenções se voltam para o Clássico-Rei contra o Ceará, no próximo domingo, 13, às 21h30min, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

A expectativa acerca do que o Tricolor teria de mudanças após a paralisação do calendário se apresentou mais na postura do que na escalação. Diogo Barbosa, Lucas Sasha e o estreante Matheus Pereira foram as novidades na formação inicial. O camisa 5, aliás, era responsável por iniciar todas as jogadas, com passes curtos ou lançamentos, agregando nível técnico ao meio-campo.

O Fortaleza conseguiu bloquear ações do Esquadrão e trocar passes, inclusive tendo boa chegada com Marinho, que foi interceptada por Gilberto. Brítez conseguiu levar a melhor nos duelos individuais com Erick Pulga, mas Diogo Barbosa era ponto frágil no outro lado, espaço aproveitado por Gilberto, Everton Ribeiro e Ademir. E foi por lá que o Bahia passou a forçar as ações e ganhar volume.

Antes de abrir o placar, os donos da casa assustaram duas vezes: em belo chute de primeira de Luciano Juba, que carimbou a trave, e uma cabeçada firme de David Duarte, que não balançou as redes graças a uma bela defesa de João Ricardo. Mas, aos 34 minutos, Gilberto invadiu a área, foi tocado por Martínez e caiu na área. O piauiense Antônio Dib Moraes de Sousa não marcou falta, foi chamado pelo VAR para revisar o lance e apontou a penalidade. Willian José converteu e abriu o placar.

A partir do primeiro gol na Fonte Nova, o Fortaleza voltou a marcar presença no campo ofensivo, e o Bahia baixou as linhas. Já nos acréscimos, em contra-ataque, Marinho conduziu a bola até a área rival, bateu colocado e Brítez desviou de peito, mas Marcos Felipe, em puro reflexo, esticou o braço esquerdo para evitar o empate.

Dois minutos depois, pouco antes do apito final da primeira etapa, Caio Alexandre experimentou finalização da entrada da área e João Ricardo se armou para encaixar a bola em uma defesa tranquila, mas deixou escapar e aceitou o segundo gol, em uma falha clamorosa. Ex-jogador do Leão, Caio Alexandre não comemorou o tento, apesar da saída polêmica do Pici ao fim de 2023.

No segundo tempo, o Bahia administrava a vantagem e aproveitava os espaços para descer ao ataque, também com fôlego novo após as trocas de Rogério Ceni — mas com perda de qualidade técnica. Vojvoda também mexeu na equipe, que voltou a mostrar boa postura, e optou pela ousadia, dando vez a jogadores ofensivos. A decisão foi incentivada pelo gol de Matheus Pereira, que bateu colocado para superar Marcos Felipe e diminuir o placar.

Marinho fez o goleiro do Bahia trabalhar após arremate forte em cobrança de falta, espalmada para escanteio. O Leão ensaiou uma "blitz" na reta final da partida para tentar o empate, mas não teve chances claras de empatar e se despediu do Nordestão.

Bahia 2x1 Fortaleza: ficha técnica

Bahia



4-3-3: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Acevedo) e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Willian José (Tiago) e Erick Pulga (Luciano Rodríguez). Téc: Rogério Ceni

Fortaleza



4-4-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Breno Lopes), Matheus Pereira (Rodrigo), Martínez (Calebe) e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Deyverson). Téc: Vojvoda

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 9/72025

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa/PI

Assistentes: Marcio Iglesias Araújo Silva/PI e Mauro Cezar Evangelista de Sousa/PI

Gols: 39min/1ºT - William José e 51min/1ºT - Caio Alexandre (BAH); 23min/2ºT - Matheus Pereira (FOR)

Cartões amarelos: Ramos Mingo e Caio Alexandre (BAH); Gustavo Mancha, Marinho, Matheus Pereira e Diogo Barbosa (FOR)

Público e renda: 31.271 presentes/R$ 981.492,00