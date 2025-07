A hora e a vez de Bruno Ferreira

Foto: Lucas Emanuel/FCF Bruno provou por que é o titular de Condé

A classificação do Ceará para as semifinais da Copa do Nordeste 2025 contou com um nome importante: Bruno Ferreira. O goleiro, que detém grande confiança do elenco e da comissão, retornou à meta alvinegra após um longo período afastado por lesão e foi decisivo na vitória por 4 a 2 nos pênaltis contra o Sport, na Ilha do Retiro, na noite dessa quarta-feira, 9.

No tempo normal, o placar ficou em 0 a 0 muito por conta de boas defesas do arqueiro. Para além disso, nas penalidades o camisa 94 brilhou ao defender uma cobrança e ajudar o Vovô a garantir a vaga entre os quatro melhores da competição regional.

Titular nas finais do Campeonato Cearense e nas primeiras rodadas da Série A, Bruno sofreu um trauma na região do quadril esquerdo ainda em abril, na partida contra o Vasco da Gama, o que resultou em uma lesão na musculatura abdominal.

Desde então, ficou fora da equipe por mais de dois meses, sendo substituído por Fernando Miguel, que acumulou boas atuações e se tornou referência na meta alvinegra durante a Série A. Por isso, a escolha de Léo Condé por Bruno surpreendeu boa parte da torcida. Afinal, o veterano companheiro de profissão possui experiência de sobra em competições importantes e confrontos decisivos.

"Não foi só a questão do pênalti. Desde o ano passado, o Bruno vem em uma sequência muito positiva. Terminou muito bem a Série B, manteve o bom desempenho neste ano, tanto no Campeonato Estadual, quanto no início do Brasileirão. Infelizmente, ele sofreu uma lesão, saiu, e o Fernando Miguel entrou muito bem. Por isso, postergamos ao máximo o retorno, priorizando uma boa recuperação do Bruno", disse Condé em entrevista coletiva após a partida.

"Nesse período, ele ficou apto, e a gente entendeu que é o momento dele voltar, mas temos ótimos goleiros: Fernando Miguel, Richard voltando muito bem, temos também o Keiller. O Ceará está muito bem servido de goleiro, mas eu entendo que é o momento do Bruno, não só pela questão dos pênaltis, mas pela performance dele nos jogos em que foi titular", completou o treinador.

O duelo contra o Sport foi apenas o segundo jogo de Bruno desde o retorno. Ele havia atuado na partida contra o Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Nordeste, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da Fifa, em partida em que o Ceará foi escalado com time alternativo.

Mesmo com a concorrência de Fernando Miguel e de Richard — recuperado de grave lesão no tendão de Aquiles —, o camisa 94 mostrou que é o titular de Condé e correspondeu à confiança do técnico em mais um momento decisivo.

Desde que chegou ao Ceará em 2023, vindo do Caxias-RS, Bruno já disputou 54 partidas com a camisa alvinegra. Com contrato renovado até o fim de 2027, o goleiro reforça a segurança do setor defensivo e, com atuações como a dessa quarta-feira, volta a ser uma peça-chave na luta do Ceará por êxitos na temporada.