Matheus Pereira tem estreia positiva e traz nova dinâmica ao meio-campo do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Matheus Pereira marcou um gol na derrota do Fortaleza para o Bahia

Embora o Fortaleza não tenha conquistado a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, alguns pontos positivos puderam ser observados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no duelo contra o Bahia. Um deles foi a estreia de Matheus Pereira, que deu uma nova dinâmica ao meio-campo do Tricolor do Pici e mostrou que pode ser uma peça importante para o restante da temporada, sobretudo na Série A — principal foco a partir de agora.

O novo camisa 5 do Leão atuou como titular na Arena Fonte Nova em um esquema com quatro jogadores no meio, ao lado de Lucas Sasha, Martínez e Pochettino. Taticamente, Matheus Pereira ficou responsável por iniciar e construir as jogadas do time cearense, sendo o elo entre os setores defensivo e ofensivo. O desempenho do atleta na função foi positivo, com alto aproveitamento nos passes.

De acordo com dados do Sofascore, o meia acertou 87% dos passes e 67% dos lançamentos que tentou. Além disso, no campo de ataque, teve 100% de aproveitamento nos cruzamentos (em duas tentativas) e deu um passe decisivo — ou seja, aquele que gera uma finalização. E, claro, o mais importante: marcou o único gol do Fortaleza na partida, em um belo chute de fora da área, no segundo tempo.

Nos momentos sem a posse da bola, Matheus Pereira também contribuiu defensivamente. Segundo o Sofascore, o meia roubou cinco bolas, venceu quatro disputas (29%) e um duelo aéreo (33%), além de não ter cometido nenhum erro que resultasse em finalização adversária. Notoriamente, o camisa 5 é um jogador muito mais técnico do que físico.

Por isso, é importante que tenha ao seu lado um volante de maior intensidade, a fim de equilibrar as características do meio-campo. O setor central do Fortaleza, neste ano, tem sido uma das principais “dores de cabeça” de Vojvoda, que já testou diversas formações e ainda busca encontrar a ideal. Com Matheus Pereira, o técnico ganha versatilidade — algo muito prezado pelo argentino na composição do elenco.

No Eibar, clube que ele defendia na Espanha, Matheus atuava em uma posição mais avançada do meio-campo, como armador — função que também pode exercer eventualmente no Leão do Pici. O passe refinado, a boa visão de jogo e a presença na intermediária com finalizações são trunfos que o camisa 5 demonstrou diante do Bahia. Mais que isso, são características que podem — e devem — ser potencializados por Vojvoda.

Agora, o próximo teste de Matheus Pereira será justamente em um tenso Clássico-Rei contra o Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, que marca o primeiro encontro do meia com a torcida tricolor, é fundamental para a equipe do Pici, atualmente na zona de rebaixamento da competição.