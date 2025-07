Matheus Pereira encara Clássico-Rei como "volta por cima no Brasileirão" do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC O meia marcou gol no duelo com o Bahia, na quarta

Mudanças no elenco e na postura em campo: o Fortaleza tenta virar a chave de uma temporada com resultados abaixo do esperado, mas, durante a semana, sofreu um revés diante do Bahia e se despediu da Copa do Nordeste com uma derrota por 2 a 1.

Neste domingo, 13, uma nova tentativa de início de volta por cima chega ao Leão. Às 20h30min, com a vantagem de ser o mandante da partida pelo Brasileirão, o grupo comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda vai para o Clássico-Rei diante do Ceará em busca de virar de vez a página — numa tentativa também de escapar da zona de rebaixamento, já que a equipe ocupa a 18ª colocação da Série A.

Um dos estreantes no maior embate do futebol cearense, o meio-campista Matheus Pereira fez a projeção da partida. Para ele, a expectativa é alta dentro e fora de campo pelo contexto atual negativo vivido pelo clube.

"Sabemos da importância do Clássico-Rei, (sabemos) o quanto esse jogo é importante pra gente, e estamos trabalhando depois de tudo que passou nesse último jogo e dando o máximo possível para conquistarmos esses três pontos e começar a nossa volta por cima no Brasileirão. (...) O diálogo com o treinador é o mais simples: precisamos ganhar, conquistar a vitória. Não tem outro pensamento ou caminho", salientou.

O foco na vitória não faz parte apenas do discurso clichê pré-clássico. Segundo Matheus Pereira, o triunfo é primordial principalmente pela ciência que o grupo tem de que o Fortaleza deve estar em uma melhor posição na Série A. O quadro atual, salienta, gera insatisfação interna — não só nas arquibancadas.

"Não só o torcedor está insatisfeito. Nós jogadores também, temos consciência da situação que estamos. Com o grupo que temos, o Fortaleza deveria estar brigando lá em cima, pois temos muita qualidade. E é um Clássico-Rei, temos que dar importância e o único pensamento é ganhar, os três pontos. Precisamos do apoio do torcedor e vamos em busca de conquistar essa vitória", frisou o meio-campista.

Estreante no Clássico-Rei, ele crê que a chave para fazer um bom jogo diante do Ceará seja o mental, tanto pelo fator de concentração quanto pelo equilíbrio que um dérbi em geral demanda.

"Num jogo desse nível, com essa importância, acho que o mental é o mais importante. Temos que entrar muito bem mentalmente, concentrados naquilo que temos que fazer, qual é o nosso objetivo. E como eu venho dizendo, nosso objetivo é sempre ganhar. Somos o Fortaleza. Essa camisa é muito pesada no futebol brasileiro", destacou.

Com relação à estreia no duelo, o meio-campista acentuou a importância de fazer o primeiro jogo com a camisa do Leão diante do Vovô e que, por saber o peso histórico do jogo, irá se doar completamente pelos três pontos tão necessários ao Fortaleza.

"A oportunidade de jogar o primeiro clássico vestindo essa camisa, pra mim, é muito importante. Quero estrear no meu primeiro Clássico-Rei com vitória e o que eu posso passar pra torcida é que vamos lutar até o final. Não vai faltar entrega, vontade, e estamos muito confiante que vamos conquistar os três pontos", finalizou.