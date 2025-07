Sobral relembra retrospecto positivo em Clássicos-Rei, mas pondera: "Nunca tem favorito"

Foto: Aurélio Alves Fernando Sobral é uma das lideranças do elenco do Ceará

Mais do que acostumado com o clima de Clássico-Rei, o volante Fernando Sobral, do Ceará, projetou o confronto diante do rival Fortaleza em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 11, no CT de Porangabuçu. Para o camisa 88 do Vovô, o duelo, que acontecerá no domingo, 13, não possui favoritismo de nenhum lado.

"Nunca tem zebra em um clássico, nem aqui e nem no lado de lá. Nunca tem favorito. Lógico que tem momentos, mas clássico é diferente, a cidade pára. Independentemente do momento, o clássico sempre vai ser disputado. Vai vencer quem transpirar mais e quem se entregar mais dentro de campo", disse.

Na sequência, o jogador de 30 anos ressaltou a relevância do embate entre alvinegros e tricolores para o futebol nacional e relembrou o retrospecto positivo que tem contra o rival. Com 199 jogos pelo Ceará, ele já disputou o Clássico-Rei em 22 oportunidades, onde saiu vitorioso em 10 e perdeu outros sete, além de cinco empates.

"Clássico é um jogo que todo mundo para pra assistir, não só aqui no Estado, mas no Nordeste todo. O país inteiro gosta do clássico, do que as torcidas proporcionam nas arquibancadas. Sou um cara privilegiado de ter mais vitórias do que derrotas e espero aumentar (a vantagem) no domingo", comentou o atleta.

Identificado com a torcida e respeitado internamente por elenco, comissão e diretoria, o volante prometeu entrega e vontade dentro das quatro linhas quando a bola rolar na Arena Castelão. De acordo com ele, a sintonia entre campo e arquibancada faz a diferença para o resultado no apito final.

"O torcedor pode esperar muita entrega, muita vontade. Nos clássicos que fizemos no ano foi assim. Time e torcida estavam na mesma sintonia. Espero que a gente possa terminar o domingo com todo mundo abraçado, com três pontos e brigando lá em cima na tabela."

E, além de garantir esforço do grupo ante o maior rival, Sobral cobrou concentração da equipe durante os 90 minutos. Questionado sobre o clima com discussões no campo, o atleta foi claro em exaltar a força mental do Alvinegro de Porangabuçu.

"Faz parte, é do jogo. O sangue esquenta na hora, é difícil controlar, mas o Ceará tem sido muito forte mentalmente. Nosso grupo tem sido muito focado e concentrado. Acredito que domingo não vamos fugir dessa característica que nosso treinador pede."

Atualmente, o Vovô ocupa a décima segunda colocação na tabela da Série A, com 15 pontos somados. O rival, Fortaleza, é o 18º com 10. Portanto, uma vitória fará a diferença não só para a confiança, mas para termos de classificação.

