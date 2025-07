Com gol de João Pedro e show de Palmer, Chelsea bate PSG por 3 a 0 e conquista o Mundial

Foto: FRANCK FIFE / AFP O atacante brasileiro do Chelsea, número 20, João Pedro, comemora o terceiro gol de sua equipe com o meio-campista argentino do Chelsea, número 08, Enzo Fernandez (E), e o meio-campista inglês do Chelsea, número 10, Cole Palmer, durante a partida final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre o Chelsea, da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, da França, no Estádio MetLife em East Rutherford, Nova Jersey, em 13 de julho de 2025

Os garotos de Londres conquistaram o mundo. Em uma atuação surpreendente no estádio MetLife, em New Jersey (EUA), o Chelsea-ING bateu o Paris Saint Germain-FRA (PSG) por 3 a 0 na tarde deste domingo, 13, e se sagrou campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 — a primeira com 32 participantes.

A vantagem foi construída logo no primeiro, com dois gols do inglês Cole Palmer e um do brasileiro João Pedro. Com o gol na final, o garoto de Xerém confirmou o ótimo início no Chelsea e chegou ao terceiro marcado em três jogos pelo time londrino.

A jovialidade foi um dos destaques da final desta Copa do Mundo de Clubes. O confronto reuniu duas das três equipes mais jovens do certame, o Chelsea, com média de idade de 22,7 anos, e o PSG, com 23,1. Apenas o RB Salzburg, da Áustria, com 21,9 anos, tinha um elenco mais jovem.

A juventude deu ao Chelsea o fôlego necessário para mesmo em uma tarde ensolarada de Nova Jersey, surpreender o favorito PSG com uma marcação alta desde o início do jogo.

Os três gols surgiram pelo lado esquerdo da defesa dos franceses. Após falha do prestigiado Nuno Mendes, Malo Gusto deu assistência a Cole Palmer, que ainda marcaria em jogada individual e daria o passe para João Pedro, ambos após construções pela direita.

No segundo tempo, a toada foi de um jogo ainda controlado pelos Blues, com tentativas isoladas do PSG, em especial nos primeiros 15 minutos, e contra-ataques perigosos do Chelsea puxados por Palmer, João Pedro e Delap, atacante que substituiu o brasileiro.

O título da Copa do Mundo de Clubes coroa a primeira temporada do técnico italiano Enzo Maresca, que após um início conturbado na Premier League, encerrou o campeonato nacional na quarta posição e se sagrou campeão da Conference League, antes de partir para o Mundial.

Tema muito falado durante o torneio, o descanso das equipes europeias deverá ocorrer entre o final deste mês de julho e o início de agosto. O Chelsea volta a campo oficialmente no dia 17 do próximo mês, contra o Crystal Palace, pela primeira rodada do campeonato inglês.

O PSG retorna à campo no dia 13 de agosto, contra o Tottenham-ING, para a final da Supercopa da Uefa. Com uma nova temporada à vista e a disputa do Intercontinental em dezembro, o show parisiense tem de (e deve) continuar.

Brasileiros saem do Mundial fortalecidos

A Copa do Mundo de Clubes foi proveitosa para o futebol brasileiro. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense fizeram grandes exibições no torneio, avançando com tranquilidade ao mata-mata.

O melhor deles foi o Fluminense. O time do ex-Fortaleza Hércules e ex-Ceará Lima e Samuel Xavier, chegou até a semifinal do torneio, onde perdeu para o Chelsea, com o volante marcando dois gols. O Palmeiras foi até às quartas de final, após também cair para o campeão. Os cearenses Arthur Cabral e Everton Cebolinha caíram nas oitavas, com seus respectivos clubes, Botafogo e Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, foi o único a vencer o campeão, enquanto o Alvinegro bateu o poderoso PSG.

A mensagem que fica é de valorização do futebol nacional, e de que os clubes daqui podem sim disputar em pé de igualdade, e vencer, times europeus.

João Pedro é agredido por Luis Enrique

A cena lamentável da partida veio após o apito final. Enquanto comemorava o título, o atacante brasileiro João Pedro foi agredido pelo técnico do escrete parisiense, Luis Enrique. Nas imagens recuperadas da transmissão, é possível ver João Pedro se pondo a frente do volante Andrey com os braços abertos, contendo os membros da equipe francesa de chegarem até o volante brasileiro.

Foi então que o técnico espanhol leva sua mão em direção ao rosto do brasileiro, e atinge a garganta do atacante — que imediatamente cai para trás.

Confira tabela final do torneiro:

​