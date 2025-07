Horizonte vence Ferroviário e substitui rival na zona de classificação da Série D

Foto: Lenilson Santos/FAC Ferroviário em duelo contra o Horizonte pela Série D 2025

Em duelo da 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário amargou uma derrota de 2 a 0 para o Horizonte, na tarde deste domingo, 13, no estádio Domingão, na sede do rival. Os gols do Galo do Tabuleiro foram anotados por César Sampaio e Caio Pedro. Com o revés, o Tubarão da Barra chega ao terceiro jogo sem vencer e desce para a 5ª colocação na tabela do grupo C, deixando a zona de classificação.

O Horizonte, por sua vez, iguala a pontuação do Ferroviário, com 14 pontos somados e passa a ocupar a 4ª colocação no grupo, uma posição acima do clube coral. Na próxima rodada, penúltima da primeira fase, o Galo receberá o líder Santa Cruz-PE no Domingão, enquanto o Tubarão visitará o Santa Cruz de Natal-RN, no Nazarenão, em Goianinha, no Rio Grande do Norte.

Mesmo em um duelo marcado pela baixa criatividade de ambas as partes, o Horizonte se sobressaiu ao ser efetivo nas principais jogadas para garantir uma vitória tranquila. A equipe comandada por Adriano Albino fez valer o mando de campo e conseguiu manter o controle da partida durante maior parte do tempo, mesmo quando estava sem a posse da bola.

Aos 38 minutos de jogo, em uma cobrança de falta, o camisa 7 do Horizonte, Pentecoste, levantou a bola na área e o capitão César Sampaio subiu bem para cabecear e balançar as redes do Ferroviário, abrindo o placar no Domingão. Ate o fim do primeiro tempo, as equipes não conseguiram criar chances reais de gols.

Na volta para a etapa decisiva, o Ferroviário voltou oferecendo mais perigo em comparação com o primeiro tempo. No entanto, o time comandado por Tiago Zorro pecou no passe final e desperdiçou duas boas chances de empatar. A resposta do time da casa veio logo em seguida. Aos 33 minutos, em um rápido contra-ataque, o Horizonte ampliou com gol do lateral-esquerdo Caio Pedro, que teve facilidade para superar a inoperante defesa coral.



Foi a sexta derrota em seis jogos como visitante para o Ferroviário, que agora vai precisar pontuar fora de casa para seguir com chances de classificação.