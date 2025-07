O faz-tudo alvinegro

Foto: Lucas Emanuel/FCF Galeano caminha para ter a temporada mais artilheira da carreira

Após um início de temporada inconsistente, na qual estava longe de ser uma unanimidade entre os torcedores, Antonio Galeano, aos poucos, foi se firmando no Ceará. O atacante, que recompõe e marca incansavelmente durante todos os seus minutos em campo, possui valências que não só agradam ao técnico Léo Condé, mas também casam com o momento atual do clube, que prioriza exatamente isso: entrega, dedicação e esforço.

No Clássico-Rei, Galeano conseguiu ir além. Novamente muito disciplinado taticamente, o paraguaio também foi decisivo. No segundo tempo, surgiu na pequena área do rival, aproveitou a sobra de bola após dividida entre Pedro Raul e o goleiro Brenno e empurrou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol dele contra o Fortaleza e o único do Ceará na partida — tento este que garantiu a importante vitória do time de Porangabuçu.

"Primeiramente, (estou) feliz. Feliz pelos companheiros também, pela entrega, pelo gol. A gente trabalhou muito bem nessa parada. Todo mundo está bem, todo mundo está pelo mesmo caminho. Então é continuar assim. Cada jogador que tem a oportunidade de jogar faz a parte dele. Então, (estou) muito feliz. Agora é só comemorar a vitória, que é importante, é clássico. Aí depois, quarta-feira (contra o Corinthians), tem mais", celebrou em entrevista após o jogo diante do Fortaleza, nesse domingo.

Além de ter marcado o gol, Galeano também realizou, durante os 81 minutos em que esteve em campo, dois passes decisivos — um deles deixou Fernandinho cara a cara com Brenno, sem nenhuma marcação. O atacante, entretanto, acabou finalizando por cima da trave, desperdiçando o que seria uma assistência do paraguaio e, consequentemente, outra participação direta na construção do placar do Vovô.

Em paralelo às boas ações ofensivas que teve, o ponta de 25 anos se destacou nos momentos sem a bola. Ao todo, no Clássico-Rei, Galeano venceu 60% dos duelos disputados no chão (foram três de cinco combates bem-sucedidos) e superou os adversários em 67% das bolas aéreas (dois de três embates por cima). O paraguaio ainda teve um desarme e realizou um corte.

Galeano caminha ainda para ter sua temporada mais goleadora profissionalmente. A melhor, até então, aconteceu no ano passado, atuando pelo Nacional, do Uruguai, quando anotou oito tentos e deu dez assistências em 48 jogos. Neste ano, com a camisa do Vovô, o atacante já soma sete bolas na rede — sendo quatro pelo Nordestão, duas pela Série A e uma pela Copa do Brasil.

Internamente, em Porangabuçu, Galeano se consolida como vice-artilheiro do elenco em 2025, atrás apenas de Pedro Raul, que tem 12 gols. Naturalmente, o paraguaio assume um papel de protagonista no ataque, o que é importante para dividir os holofotes e não sobrecarregar outros nomes do setor, como Pedro Henrique e o próprio Pedro Raul.