Tiago Zorro é demitido do Ferroviário; Marcelo Vilar será o substituto

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Zorro levou o Ferroviário ao mata-mata do Nordestão

O Ferroviário oficializou, na tarde desta segunda-feira, 14, a saída do treinador Tiago Zorro do comando da equipe. O treinador foi dispensado após a equipe coral perder para o Horizonte por 2 a 0, nesse domingo, 13, em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O substituto será o cearense Marcelo Vilar, que fará a sexta passagem pelo Ferroviário. A mais recente, inclusive, foi logo antes de Zorro assumir, quando levou o Tubarão ao título da Copa Fares Lopes.

Ao todo, o português comandou o Tubarão da Barra em 33 oportunidade, vencendo 12 partidas, empatando sete e sendo derrotado em 14. No período em que Zorro esteve à frente da equipe, o time marcou 39 gols e sofreu 42.

A queda do técnico veio em meio ao maior período de crise do Ferrão na temporada. Contando Série D e Copa do Nordeste, a equipe cearense não vence há cinco partidas e saiu do G-4 do Grupo A3 nesse fim de semana.

Um dos motivos para a saída do treinador foi o péssimo desempenho do Ferroviário como visitante, tendo em vista que a equipe coral não venceu nenhuma partida fora de casa na Série D. Fora os jogos distantes do Presidente Vargas, os empates contra Treze-PB e Sousa-PB, dois últimos colocados do grupo, foram motivadores para a saída do comandante.

Entre os feitos de Tiago Zorro no Tubarão estão a quarta colocação no Campeonato Cearense e a ida às quartas de final da Copa do Nordeste. No torneio regional, o Ferrão fez grande campanha ao avançar em terceiro lugar em um grupo que contava com Fortaleza, Sport-PE, Vitória-BA e CRB-AL.

Apesar de uma boa campanha no Nordestão, a eliminação para o Maracanã na Copa do Brasil e a derrota para a mesma equipe na disputa do terceiro lugar do Estadual ficaram como marcas negativas da passagem do treinador.

A montagem do elenco coral também foi ponto de atrito durante a passagem do treinador na equipe da Barra do Ceará. O português comentou em algumas entrevistas que tinha dificuldades de jogar de forma propositiva devido à falta de peças, apesar de sempre ressaltar a qualidade de seu grupo.

Os problemas em atuar com a posse de bola ficaram evidentes nos já citados duelos contra as equipes paraibanas, uma vez que o Treze foi superior no duelo e contra o Sousa, o Tubarão foi incapaz de criar chances claras de gol e acabou ficando no empate.

Já com Marcelo Vilar, o Ferroviário volta a campo no sábado, 19, contra o Santa Cruz-RN, fora de casa. Com dois jogos para o fim da fase de grupos da Série D, a equipe cearense tem um confronto direto contra o time potiguar e, na última rodada, enfrenta o já classificado Central-PE, no estádio Presidente Vargas. O Ferroviário é o atual quinto colocado de seu grupo na quarta divisão, com 14 pontos.