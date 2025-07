Elmano se diz surpreso e avalia areia no gramado do Castelão: "Não imaginei esse resultado"

Foto: FÁBIO LIMA O Governador é torcedor do Ceará e também disse estar feliz com a fase do time

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), revelou que assistiu ao Clássico-Rei do último domingo, 13, e ficou surpreso — assim como os torcedores — com a quantidade de areia que saltava do campo nas corridas e chutes dos atletas. Com isso, explicou que pediu explicações aos responsáveis diretos pelo tratamento do campo e avaliou que o processo de nivelamento foi tardio. A entrevista foi concedida ao O POVO na manhã desta terça-feira, 15.

Antes do duelo entre Ceará e Fortaleza, o último jogo realizado no Castelão foi quando o Tricolor recebeu o Santos-SP, no dia 12 de junho, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, resultando em um mês de intervalo. Ainda assim, mesmo com a dimensão do clássico e o tempo para ajustes, a baixa qualidade do gramado da arena foi o que virou assunto nas transmissões nacionais e entre as torcidas.

Apoiador do Alvinegro de Porangabuçu, que venceu o jogo por 1 a 0, Elmano brincou que está feliz com o Clássico-Rei há algum tempo, comemorando a invencibilidade recente do Vovô ante seu maior rival, ainda que torça para o Leão permanecer na Série A, mas admitiu que a quantidade de areia no campo atrapalhou o espetáculo e lhe chamou atenção, "como a de qualquer torcedor", desde o início do jogo.

"Com a areia, inicialmente, eu não imaginei que ia ser aquele resultado, mas o que foi feito foi um micronivelamento do gramado, que foi deixado para fazer tarde. Passou um mês, poderia ter sido feito algumas semanas antes, para a grama crescer e poder fixar mais a areia. Acho que houve um erro de timing. Efetivamente, foi o que aconteceu", explica Elmano.

Além de buracos em certos pontos do gramado, áreas com acúmulo de areia eram notadas em chutes ou passes dos jogadores Crédito: Samuel Setubal

Surpresa após um mês sem jogos

Segundo ele, buscou respostas logo após ao jogo e entendeu que o processo foi realizado de forma tardia, mesmo com o mês livre. A expectativa do governador era encontrar o gramado em melhor condições para um jogo tão marcante, o clássico na Série A do Brasileiro, que não acontecia desde 2022.

"Precisava fazer o nivelamento e ele foi feito, mas deveria ter sido no início e deixaram para fazer depois. Eu não sei dizer, tecnicamente, o porquê de terem feito isso, mas essa é a explicação", finaliza.

O próximo jogo realizado no Gigante da Boa Vista será nesta quarta-feira, 16, quando o Ceará entrará em campo para enfrentar o Corinthians pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, valendo a oportunidade de encostar no G-6 do torneio. Segundo o governador, a esperança é que a condição já esteja melhor e fique mais apropriada com o crescer da grama.

Elmano visa melhorias em segurança e mobilidade em Fortaleza até a Copa do Mundo Feminina de 2027

Pouco menos de dois anos antes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil e tem Fortaleza como uma das cidades-sede, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), voltou a evidenciar o desejo de receber a abertura da competição

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o político detalhou melhorias que devem ser feitas na cidade e no Estado visando recenber a competição — e o que deverá ficar como legado para a cidade.

Inicialmente, além de salientar a possibilidade da realização do jogo de abertura em solo alencarino, ele demonstrou preocupação com a pauta de segurança, frisando que haverá uma adição nesse quesito para o evento. "Nós estamos muito animados com a possibilidade de ter a abertura aqui. A questão da segurança, é real (que precisa de melhorias) e nós já evidenciamos isso na Copa do Mundo realizada no país", destacou.

Outro incremento deverá ocorrer na mobilidade, com maior integração entre os ônibus que vão até a Arena Castelão e o aeroporto com os metrôs e VLT's que estarão disponíveis na cidade até o Mundial.

"Com a perspectiva também de ter uma adição de mobilidade e segurança também com a inauguração do metrô que vai sair do aeroporto para o Castelão. Em breve, o cidadão que está na Beira Mar, em outros locais ou na Parangaba, ele vai chegar mais rápido e com segurança no estádio. Nós estamos fazendo apenas um pequeno ajuste, que os técnicos já estão fazendo e avisaram a mim e ao Evandro (Leitão, prefeito de Fortaleza). A intenção é fazer uma conexão dos nossos ônibus com o nosso VLT que irá chegar até lá (Arena Castelão). Vamos ter maior mobilidade, capacidade para segurança", disse o político.