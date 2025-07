Embalado, Ceará recebe o Corinthians no Castelão querendo confirmar bom momento

Foto: Aurélio Alves Aylon, atacante do Ceará, deve ser o substituto de Pedro Raul

Embalado por bons resultados após a retomada da pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará terá um novo e importante desafio pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 16, desta vez contra o Corinthians-SP, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h30min, pela 14ª rodada do certame. O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na tabela, mas que vivem momentos diferentes.

No atual cenário, o Alvinegro de Porangabuçu é o 9º colocado, com 18 pontos, dois a mais que o Timão, que está na 11ª colocação. A curta distância entre os clubes acaba sendo uma motivação a mais para ambos dentro de campo, já que precisam da vitória para seguirem colados na briga pelo G-6, zona que garante classificação à Copa Libertadores do próximo ano.

Vindo de uma classificação nos pênaltis na Copa do Nordeste e de uma vitória no Clássico-Rei contra o Fortaleza, o Ceará chega para a partida, naturalmente, com a confiança elevada. O fato de a equipe de Porangabuçu atuar como mandante — condição em que possui um aproveitamento de 72% no Brasileirão, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota — é outro elemento que pesa em favor.

Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Corinthians, o zagueiro Willian Machado destacou os pontos que podem favorecer o Ceará na partida. Entre eles, o defensor ressaltou a força mental do elenco alvinegro e a sintonia com a torcida — elementos que, segundo ele, podem fazer a diferença diante de um adversário tradicional e de "camisa pesada", como o Timão.

“Realmente, é mais uma camisa pesada que vamos receber em casa como mandante. A gente sabe das dificuldades que teremos e também que temos uma trajetória boa dentro de casa na competição, então vamos tentar aproveitar isso para impor nosso jogo, independentemente da maneira que o Corinthians vá jogar. Sempre respeitando a camisa que está do outro lado, mas respeitando, acima de tudo, o trabalho que vem sendo feito no Ceará. Vamos entrar como sempre: para vencer. Todo erro custa caro, então vamos procurar fazer a partida perfeita”, completou.

Para o duelo, o técnico Léo Condé terá ausências de peso. O centroavante Pedro Raul, maior goleador do time alvinegro em 2025, está suspenso — ele já não poderia entrar em campo devido a questões contratuais, por pertencer ao Corinthians. Quem também está fora do duelo é Pedro Henrique, pelo mesmo motivo do camisa 9: acúmulo de três cartões amarelos.

O Corinthians, por sua vez, passa por uma fase turbulenta na temporada. O clube paulista acumula cinco jogos sem vitórias, sendo quatro delas pela Série A. Na rodada passada do torneio, os comandados de Dorival Júnior — que treinou o Ceará em 2022 — foram derrotados por 2 a 1 pelo RB Bragantino-SP, em plena Neo Química Arena, revés que aumentou a pressão por resultados e gerou protestos da torcida.

Em contraponto à ótima campanha do Ceará como mandante, o Corinthians protagoniza um péssimo desempenho longe de São Paulo. Em seis jogos disputados fora de casa, o Timão não conquistou nenhuma vitória — foram três empates e três derrotas. O clube paulista, inclusive, figura entre as equipes com pior aproveitamento nesta condição, com 16%.

O plantel do Timão embarcou para Fortaleza na tarde de ontem com diversos desfalques importantes. No ataque, Dorival não terá o artilheiro Yuri Alberto, além de Memphis Depay e Romero. Outros, como o volante Ryan, o lateral-esquerdo Hugo e o zagueiro Gustavo Henrique, também não viajaram.

Ceará x Corinthians: ficha técnica

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Corinthians



4-4-2: Hugo; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/7/2025

Horário: 19h30min (de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e do Esportes O POVO, e Amazon Prime